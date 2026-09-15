Reacția lui Bolojan după violențele din Piața Victoriei: „Protestul a depășit cadrul pașnic”. Ce spune despre revendicările oierilor

O parte dintre revendicări au fost formulate și în cadrul celor șase întâlniri anterioare cu reprezentanții sectorului ovin. Foto: Agerpres

Guvernul transmite că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse la Guvern de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC” și a discutat cu vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, despre soluțiile pentru problemele semnalate. Guvernul mai precizează că respectă dreptul la protest pașnic, dar că manifestația din Piața Victoriei „a depășit acest cadru” și a degenerat în acte de violență. Executivul face apel la calm și la încetarea violențelor.

Potrivit Executivului, o parte dintre revendicări au fost formulate și în cadrul celor șase întâlniri anterioare cu reprezentanții sectorului ovin și a prezentat o serie de măsuri luate sau aflate în pregătire. Printre acestea se numără reluarea exporturilor de ovine și caprine, după aprobarea de către Comisia Europeană a Planului de Acțiune transmis de ANSVSA, precum și verificarea modului în care au fost închiriate pajiștile de către autoritățile locale.

Reacția Guvernului în urma protestelor oierilor

În comunicatul de presă se precizează că Executivul a luat următoarele măsuri:

1. Eliminarea riscului de transmitere a pestei micilor rumegătoare sau a variolei prin sacrificarea animalelor a fost aplicată în mod excepțional și numai în situațiile în care nu au existat alte soluții alternative viabile. Autoritățile vor proceda în același mod și pe viitor.

2. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Exporturile vor putea fi reluate după aprobarea acestui plan de către Comisia Europeană.

3. Închirierea pajiștilor se realizează de către unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri). Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a demarat un control tematic, ca urmare a petițiilor primite din partea fermierilor, în vederea identificării procedurilor de închiriere în cadrul cărora nu au fost respectate prevederile legale în vigoare.

4. În prezent, o parte semnificativă a acțiunilor sanitar-veterinare este deja finanțată de la bugetul de stat. Orice extindere a acestora presupune alocarea unor resurse bugetare suplimentare, motiv pentru care este necesară realizarea, în prealabil, a unei analize de impact financiar și bugetar.

5. Activitatea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor este coordonată de viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale.

6. Ministerul Agriculturii a inițiat demersurile pentru dezvoltarea unui sistem informatic de trasabilitate în timp real a transporturilor de animale, în vederea combaterii transporturilor ilegale, sistem care trebuie dezvoltat de ANSVSA.

7. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține revendicarea fermierilor privind despăgubirile pentru pagubele produse de secetă pe pajiști și a elaborat o propunere în acest sens. Măsura are însă un impact bugetar semnificativ și necesită identificarea resurselor financiare necesare.

8. MADR a elaborat, împreună cu asociațiile reprezentative ale crescătorilor de ovine, proiectul de lege privind compensarea costurilor suplimentare de furajare. În actualul context, în lipsa unui Guvern cu puteri depline, proiectul trebuie adoptat de Parlament.

9. Ministerul Agriculturii a menținut un dialog constant și constructiv cu organizațiile reprezentative ale oierilor și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și a asigurat o platformă de dialog între crescătorii de ovine și ANSVSA în procesul de pregătire a unui plan de măsuri pentru gestionarea situației din sector și reluarea exporturilor.

Potrivit Executivului, începând cu 9 iulie 2026, au avut loc 6 întâlniri între reprezentanții crescătorilor de ovine și cei ai ANSVSA și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, atât la Guvern, cât și la cele două instituții și la autoritățile locale din Brașov și Sibiu.



"Este de remarcat faptul că la protestul de astăzi, din Piața Victoriei, nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor.

Guvernul României respectă dreptul legal la protestul pașnic al tuturor cetățenilor, dar protestul din Piața Victoriei a depășit acest cadru și a degenerat în regretabile acte de violență. Guvernul face apel la calm și la încetarea violențelor".

Precizările vin în contextul în care, protestatarii din Piața Victoriei s-au dezlănțuit în manifestări violente, au încercat să forțeze intrarea în guvern, au rănit un jandarm, au încercat să distrugă o mașină a Jandarmeriei și au fost respinși, în cele din urmă, de forțele de ordine, care au folosit masiv gaze lacrimogene