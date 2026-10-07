Mașina care merge cu energia soarelui, atracția Salonului Auto București

Hyperion poate fi văzut la Salonul Auto București, la standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Mașina viitorului capătă formă în laboratoarele universităților românești. Aceasta folosește energia soarelui și este primul vehicul solar dezvoltat de studenți români. Solis Hyperion este una dintre atracțiile Salonului Auto București și poate fi văzută la standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. În perioada 6-11 octombrie, vizitatorii vor descoperi la stand și roboți, proiecte dedicate mobilității viitorului și vor putea participa la ateliere sau workshop-uri interactive.

O caroserie ușoară, celule fotovoltaice și sisteme construite chiar de studenți. Hyperion, vehiculul solar al echipei Solis de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, aduce la Salonul Auto București, la standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, rezultatul orelor de cercetare și al testelor din competiții. Fiecare componentă trebuie să ajute mașina să meargă mai departe cu mai puțină energie.”

„Noi vrem să fim cât mai eficienți, așa că multe dintre lucrurile de pe vehiculul acesta sunt făcute de noi exact pentru ceea ce ne trebuie nouă, de la caroserie până la partea electrică, la baterie, la celulele fotovoltaice pe care noi le producem și așa mai departe”, susține Cătălin Bojodi, membru Solis.

Tinerii lucrează la el din 2025

Prototipul a reprezentat România și la o competiție internațională dedicată vehiculelor solare, în Australia. Iar experiența de pe traseu se întoarce în laborator. Tinerii caută soluții pentru a reduce greutatea și a îmbunătăți funcționarea mașinii.

„Noi lucrăm la acest autovehicul din 2025, am parcurs deja foarte mulți kilometri la două competiții. Ne pregătim foarte, foarte mult pentru a îmbunătăți cât mai mult mecanismele din interior. Avem foarte multe sisteme dezvoltate de noi pentru a avea o masă cât mai mică. Astfel, acumulăm foarte, foarte multe ore în laboratoare pentru a dezvolta și construi cât mai multe mecanisme ușoare, pentru a avea o eficiență cât mai mare”, povestește Ionuț Petru, membru Solis.

Echipa Solis face parte din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”

Tot în cadrul Salonului Auto București & Accesorii va fi acordată Bursa SAB 2026, concurs național ajuns la cea de-a 9-a ediție. Tema din acest an este „Mobilitate inteligentă pentru un viitor verde”, iar proiectele înscrise propun soluții pentru probleme pe care milioane de oameni le întâlnesc zilnic: trafic, poluare, consum ridicat de energie, siguranță și nevoia unor alternative moderne de transport.

„E un lucru tradițional pe care, împreună cu Fundația Dan Voiculescu, îl oferim tinerilor care inovează și ne onorează acest lucru, că împreună putem să facem ceva astfel încât, cât putem, să punem umărul și să-i sprijinim”, afirmă Albert Kiss, organizator SAB 2026.

„Ne bucurăm pentru faptul că putem să sprijinim acest segment, acești tineri frumoși, studenți sau masteranzi. Atât noi, și eu sunt convins că și alte entități care îi sprijină, nu putem decât să aducem un mare aport pentru ei, iar ei să aibă o platformă solidă pentru a putea să înainteze și pentru a putea să vină cu rezultate”, a explicat și Sorin Rădăcineanu, organizator SAB 2026.

Ce puteți vedea la Salonul Auto București

Bursa le oferă inventatorilor și ocazia de a-și prezenta proiectele în fața specialiștilor din industrie. Până pe 11 octombrie, vizitatorii Salonului Auto București pot descoperi vehiculul solar la Romexpo, la standul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, dar și proiecte, prototipuri și tehnologii dedicate orașelor viitorului.

Cei care ajung la Romexpo vor putea participa la ateliere interactive cu roboți, workshop-uri și demonstrații și vor putea descoperi soluții în care energia verde, inteligența artificială și tehnologia sunt folosite pentru un transport mai eficient și mai puțin poluant.