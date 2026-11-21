Locuitorii dintr-un orășel au declarat război gigantului Amazon, care voia să le umple cerul de drone de livrare. Cine a câștigat

11 minute de citit Publicat la 22:57 21 Noi 2026 Modificat la 22:57 21 Noi 2026

Imagine cu caracter de livrare. sursa foto: Getty

Un oraș liniștit din Massachusetts a reușit ce puțini au îndrăznit să încerce: să oprească planurile Amazon de a umple cerul cu drone de livrare. Totul a pornit de la un anunț mărunt dintr-un ziar local, observat din întâmplare de o femeie de 63 de ani, și s-a transformat într-o revoltă a sute de locuitori, încheiată cu un vot de 510 la 13 împotriva dronelor și cu retragerea companiei, cel puțin deocamdată, scrie The New York Times.

Anunțul era tipărit cu un font atât de mic încât parcă cerea o lupă, chiar sub micile anunțuri din ziar: „Anunț privind o dezbatere publică”.

Christine Farmer, care locuiește de mult timp în Westborough, Massachusetts, sărea de obicei peste anunțurile oficiale din săptămânalul Community Advocate.

De data aceasta însă, l-a observat din întâmplare: la jumătatea lui septembrie urma să aibă loc o dezbatere publică pe tema cererii Amazon de a construi o zonă de pregătire și zone de lansare pentru noul său serviciu de livrare cu drone. Proiectul urma să funcționeze la depozitul companiei, aflat la mai puțin de trei kilometri de casa lui Farmer.

Era prima dată când Farmer, o femeie de 63 de ani care lucrează drept coach pentru manageri și consultant de afaceri, auzea despre planurile de livrare cu drone în zona ei.

La fel ca mulți dintre vecinii ei din Westborough, Farmer iubea Amazon. Cu câteva luni înainte, aproape că îl îmbrățișase pe un curier Amazon ca să-i mulțumească pentru că îi adusese, cu o dubiță electrică, un colet de care avea nevoie chiar în ziua aceea.

Livrările cu drone i s-au părut însă alarmante și inutile, o schimbare de fond în felul în care trăiesc oamenii de acolo.

Chiar avea nevoie Westborough de drone de livrare care să zboare în viteză deasupra lacurilor și parcurilor, a traseelor de drumeție și a copacilor înalți?

Decizia lui Farmer de a merge la ședință a dus-o, până la urmă, într-un loc în care nu s-ar fi așteptat niciodată să ajungă: în mijlocul unei revolte tot mai mari împotriva Amazon și a planurilor sale de a domina livrările cu drone în toată America.

În 2013, Amazon a prezentat ideea livrărilor cu drone la scară largă ca pe un lucru deja stabilit, iar fondatorul companiei, Jeff Bezos, spunea atunci că acestea „vor funcționa și se vor întâmpla”. Motivul, potrivit companiei, era simplu: clienții cer servicii tot mai rapide.

Astăzi, Amazon are 20 de baze pentru drone, iar în august compania a anunțat că vrea să extindă până la sfârșitul anului livrările cu drone în aproape 500 de orașe din SUA, cu peste 60 de baze. Unele administrații locale au aprobat fără ezitare planurile companiei.

„Pe măsură ce locuitorii află mai multe despre program și îl văd cu ochii lor, Prime Air devine o completare binevenită pentru comunități”, a declarat Lindsay Hamilton, purtătoare de cuvânt a Amazon, adăugând că programul de drone reduce traficul rutier și aduce locuri de muncă înalt calificate.

Unii locuitori, precum Farmer, se tem însă de invazia unor aparate zburătoare de aproape 38 de kilograme, care par desprinse din desenul animat „Familia Jetson”. Zburând cu până la 119 kilometri pe oră, dronele le par unora niște insecte interplanetare uriașe și sună ca un roi gigantic de lăcuste.

Opozanții dronelor sunt furioși pe Administrația Federală a Aviației (FAA), care a stabilit că dronele comerciale de livrare nu vor afecta semnificativ „mediul uman” și că fiecare locație nu are nevoie de o evaluare completă de mediu. (FAA a refuzat să comenteze.) Sunt furioși și pe autoritățile locale, pe care le acuză că nu fac mai mult pentru a se opune schimbărilor care vor transforma imaginile și sunetele vieții de zi cu zi.

Dacă vin dronele Amazon, se întreabă Farmer, ce le-ar mai opri pe cele de la Walmart să le urmeze? Sau pe cele de la DoorDash? Target? Home Depot?

„Vom trăi sub o autostradă de drone, și cine și-ar dori asta?”, a spus Farmer, care și-a crescut cele două fiice în Westborough, un oraș de aproximativ 23.000 de locuitori, aflat la circa 48 de kilometri vest de Boston.

„Pur și simplu nu-mi pot imagina să trăiesc într-o lume în care cerul nu mai e liniștit”, a continuat ea.

Începe bătălia

Înaintea ședinței comisiei de urbanism din Westborough, de la jumătatea lui septembrie, Farmer a mers special la biserică să se roage. A cerut îndrumare, pentru că vedea problema dronelor drept „un punct de cotitură pentru țara noastră”.

La ședință a găsit doar câțiva alți locuitori, veniți mai ales pentru probleme obișnuite, de zi cu zi. Aceștia i s-au părut surprinși când Tareq Wafaie, manager de dezvoltare economică la Amazon, a prezentat programul Prime Air. Ar fi fost primul serviciu de livrare cu drone din Noua Anglie.

Wafaie a explicat că dronele au aproximativ un metru și jumătate lățime și tot atât înălțime, șase brațe cu elice și pot transporta un singur colet de cel mult 2,3 kilograme.

Clienții care aleg serviciul pot primi coletele în 30 de minute sau mai puțin, a spus el, iar dronele le lasă să cadă în curțile sau pe aleile oamenilor de la o înălțime de aproximativ patru metri, fără ca un om să le ghideze în timp real.

FAA, care administrează spațiul aerian al țării, aprobase pentru baza Amazon până la 1.000 de zboruri pe zi, „aproximativ de la răsăritul până la apusul soarelui”, a explicat Wafaie, iar dronele pot zbura până la 12 kilometri înainte să se întoarcă la bază.

Farmer și-a scos telefonul și a început să calculeze: dacă ar fi, să zicem, 600 de livrări cu drone în 12 ore, asta ar însemna aproape o livrare pe minut.

Mai mulți locuitori păreau să gândească la fel.

„Riscul nu e pe măsura nevoii”, le-a spus membrilor comisiei Jen Parent, profesoară. „Am ajuns într-un punct al istoriei omenirii, în materie de tehnologie, în care, doar pentru că putem face ceva, nu înseamnă că ar trebui să-l facem”.

Un bărbat a spus că nu își poate imagina că dronele vor fi silențioase. Altul a spus că dronele sunt „mișto”, dar s-a arătat îngrijorat pentru intimitatea oamenilor, pentru că dronele au camere care ar putea vedea în curțile lor.

Emoționată, Farmer s-a încurcat cu microfonul înainte să-l scoată din suport.

Cu o voce atât de blândă încât ar fi putut citi povești de adormit copiii, a explicat că a crescut în Winthrop, un oraș de lângă aeroportul Logan din Boston. Zi de zi, toată ziua, auzea avioane deasupra capului.

„Vreau doar să vă avertizez și să vă spun cu adevărat că, dacă deschideți ușa pentru asta, vor veni și altele”, le-a spus ea membrilor comisiei. „Vă implor să continuați să luați în calcul sunetele și imaginile. Îmi place să merg pe jos. Iubim natura. De aceea m-am mutat aici”, a adăugat ea.

Comisia de urbanism și-a amânat decizia. Când a ajuns acasă, Farmer i-a spus soțului ei: „Dragul meu, nu e domeniul nostru. Dar nu putem să tăcem.”

O revoltă tot mai mare

Familiarizată cu subiectul de „vreo 30 de secunde”, cum spune ea, Farmer a început să posteze pe rețelele sociale despre drone, ca să-și informeze vecinii.

La ședința din 22 septembrie a consiliului local, organul care decide politicile orașului, publicul a avut voie să vorbească pe această temă, iar Farmer s-a ridicat de două ori ca să se opună planului Amazon.

Odată ce Amazon își lansează serviciul, „nu mai există cale de întoarcere”, a avertizat ea, dând exemplul unor comunități din Louisiana, Michigan, Nebraska și Texas, ai căror locuitori spun că se simt prinși în capcană după ce orașele lor au aprobat planurile Amazon.

A doua zi, Amazon a organizat o sesiune de informare într-un hotel din oraș. Farmer s-a așezat într-un colț ca să-i asculte pe ceilalți locuitori, uimită de cât de repede crescuse coaliția împotriva dronelor.

Peste 200 de oameni s-au înghesuit în sală, inclusiv locuitori din orașele vecine care ar fi fost afectate.

Timp de aproape trei ore, Wafaie a răspuns la întrebările oamenilor, susținând că dronele sunt sigure, populare și discrete. El a spus că operațiunea va începe cu aproximativ șase drone (mai puține decât cele 10-12 despre care discutase cu autoritățile orașului la jumătatea lui august).

„Primim foarte des feedback de la clienții noștri că nu suntem suficient de rapizi, iar aceasta este exact problema pe care încercăm să o rezolvăm”, a spus Wafaie, care nu a răspuns la o solicitare de comentariu trimisă pe e-mail. „Clienții noștri cer acest serviciu”.

Mulți dintre aceștia, a adăugat el, sunt „mame singure care au nevoie de scutece pentru că sunt acasă cu un copil bolnav și nu pot ieși”.

Mulțimea a început să murmure nemulțumită.

Când Wafaie a comparat zgomotul dronelor cu cel al unei periuțe de dinți electrice, sala s-a umplut de un bâzâit ascuțit. Cineva adusese o periuță electrică și o ținea ridicată. „Ce enervant!”, a spus o femeie.

„Toată ziua, groaznic!”, a spus alta.

Pentru o clipă, Farmer a râs. Văzuse multe clipuri cu drone Amazon în zbor și i se părea că periuța nici nu se apropia de cât de zgomotoase sunt acestea.

Farmer este sensibilă la zgomot de când a suferit o leziune la cap într-un accident de mașină, în urmă cu aproape zece ani. Când vecinii tund iarba sau strâng frunzele cu suflanta, trebuie să fugă în cealaltă parte a casei. Măcar sunetele acestea se opresc repede, își spunea ea. Dronele ar fi fost neîncetate.

Nimeni din sală nu a vorbit în favoarea dronelor. În schimb, locuitorii l-au bombardat pe Wafaie cu întrebări despre siguranță, intimitate și valoarea caselor. Va trimite Amazon mai multe drone, și mai mari? Ar putea locuitorii să oprească programul dacă nu le place?

De mai multe ori, Wafaie le-a spus că nu le va plăcea răspunsul lui.

Ca Amazon să renunțe la o bază de drone oriunde oamenii nu o vor, a spus el, „probabil nu se va întâmpla”.

„Avem un program pe care îl extindem”, a adăugat el.

Dan Kline, locuitor din Westborough, a precizat într-un interviu că se aștepta ca firma să aibă această poziție. Extinderea afacerilor, a spus el, este „ceea ce face Amazon”.

„Există un aer de aroganță, de genul «Suntem Amazon și o să facem asta orice ar spune oricine sau orice și-ar dori oricine»”, a declarat el. „Dar acesta e orașul nostru, nu al Amazon”.

Un termen-limită neașteptat

A doua zi după sesiunea de informare, Farmer și un vechi prieten din Westborough, Rod Jané, au vorbit la telefon, cuprinși de panică.

Aflaseră că, încă dinaintea primei ședințe publice la care participase Farmer în septembrie, Amazon primise deja o decizie esențială din partea orașului.

Inspectorul-șef pentru construcții din Westborough, William Hezlitt, stabilise că baza de drone propusă de Amazon, care urma să înlocuiască locuri de parcare de la centrul de distribuție, era permisă de lege, pentru că reprezenta o „anexă a utilizării principale”, la fel de inofensivă ca, de exemplu, construirea unui garaj acoperit lângă o casă.

Hezlitt nu a oferit un punct de vedere pe această temă.

Jané, care lucrează în dezvoltare economică și imobiliară, și Farmer considerau că decizia lui Hezlitt nu avea sens, pentru că tehnologia dronelor era complet nouă. În opinia lor, Amazon ar fi trebuit obligată să obțină un permis special pentru a folosi proprietatea la zborul dronelor. Asta ar fi forțat compania să-și argumenteze proiectul, iar publicul ar fi avut un cuvânt de spus.

Au decis să conteste decizia. Potrivit legii, aveau la dispoziție 30 de zile pentru a face apel. Și erau în ziua 29.

Cum primăria închidea a doua zi la prânz, Jané și Farmer au trecut la viteză maximă. Fiecare de la biroul lui, în capete opuse ale orașului, au început să scrie și să ajusteze variante ale contestației, pe care și le trimiteau pe e-mail.

Până la 5:30 dimineața aveau o versiune aproape finală. S-au gândit că ar fi inteligent să arate că și alți locuitori îi susțin, așa că, la ora 7, Farmer a plecat de acasă cu o copie a documentului și a început să oprească oameni ca să strângă semnături: în mașini, la ieșirea de la slujba de dimineață, pe stradă, în timp ce alergau. Au semnat 25 de oameni.

Puțin după ora 10, ea și Jané s-au întâlnit în fața primăriei și au mers împreună la registratură, încadrându-se în termen cu timp de rezervă.

„Am reușit”, a exclamat el, iar amândoi au răsuflat ușurați.

Audierea contestației a fost programată pentru noiembrie, iar proiectul Amazon urma să fie suspendat până atunci. Între timp, opoziția creștea și pe alte fronturi. Cu sute de locuitori revoltați, mulți dintre ei implicați în Mass Blue Skies, o organizație nonprofit înființată de Farmer, Jané și alți aproximativ zece oameni, orașul Westborough a făcut el însuși un pas pentru a opri planurile Amazon.

Câțiva locuitori, printre care și Jané, au ajutat autoritățile să redacteze un regulament local care restricționează operațiunile la sol ale oricăror aeronave fără pilot, „pentru a proteja sănătatea, siguranța, intimitatea, liniștea, dreptul de a se bucura netulburat de proprietate, drepturile de proprietate și bunăstarea generală” a locuitorilor. Regulamentul ar interzice platformele de lansare pentru drone, punctele de pregătire și zonele de livrare.

În octombrie, peste 500 de oameni au umplut sala de festivități a liceului pentru a vota regulamentul.

Era acolo un mecanic pensionar de peste 70 de ani. O casnică de 30 și ceva de ani. Angajați din tehnologie și casieri. Localnici de o viață, care locuiesc în case din secolul al XIX-lea, și vecini noi, din blocurile de apartamente.

În interviurile date la ședință, aproape două duzini de oameni au spus că votul însemna mai mult decât o încercare de a opri Amazon.

Locuitorii au spus că votul lor era pentru diminețile liniștite de weekend petrecute pe traseele Charm Bracelet, care înconjoară orașul. Pentru după-amiezele tihnite în care beau ceai la masa de picnic a vecinului. Și pentru momentele de lenevit în intimitatea propriei curți, poate chiar făcând plajă goi.

Regulamentul a fost adoptat cu 510 voturi pentru și 13 împotrivă.

În timp ce oamenii ieșeau din liceu, Farmer avea lacrimi în ochi și îi oprea pe rând ca să-i îmbrățișeze, pe unii dintre ei fără să-i cunoască.

Procurorul general al statului Massachusetts are timp până pe 20 ianuarie să decidă dacă aprobă noul regulament. Votul a avut însă deja efect.

La sfârșitul lui octombrie, cu doar câteva zile înainte de audierea contestației depuse de Farmer și Jané împotriva deciziei privind „utilizarea anexă”, Amazon a cerut orașului să-i retragă cererea pentru baza de drone, dar și-a rezervat dreptul de a reveni cu un nou plan. Inspectorul-șef pentru construcții și-a retras apoi propria decizie.

Deocamdată, scorul este Westborough 1, Amazon 0.