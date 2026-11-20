Ţara care vrea să fabrice Dacia Duster în locul uzinei de la Mioveni. "Dacă poți produce un Renault Captur, poți fabrica și un Duster"

4 minute de citit Publicat la 20:15 20 Noi 2026 Modificat la 21:04 20 Noi 2026

Mașină Dacia Duster. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Christophe Dridi, vicepreședinte al grupului Renault, a anunţat, săptămâna aceasta, că uzina Renault din Valladolid, Spania, ar putea prelua producţia Daciei Duster, în contextul în care fabrica Dacia de la Mioveni pierde din ritmul de producție. El consideră că spaniolii au capacitatea industrială de a produce SUV-ul românesc, având deja experiență în fabricarea modelului Renault Captur, informează Motor.es.

„Dacă Valladolid poate produce modelul Renault Captur, ar putea produce și Dacia Duster”, afirmă un vicepreședinte Renault. Principala fabrică Dacia din România continuă să-și piardă competitivitatea, iar viitorul modelului Duster se îndreaptă tot mai mult spre Spania.

Uzina Dacia de la Mioveni, unde este fabricat modelul Duster, nu traversează cea mai bună perioadă. Fabrica principală a mărcii românești se află într-o situație dificilă, o situație care i-a luat prin surprindere chiar și pe responsabilii fabricii, care, în 2019, operau în trei schimburi (inclusiv sâmbăta) și au atins un record de producție de peste 350.000 de vehicule.

Astăzi, această cifră reprezintă un obiectiv foarte îndepărtat. Anul a început cu trei schimburi. Ulterior, s-a trecut la două schimburi și jumătate, iar în prezent se lucrează în două schimburi și un sfert.

Conform datelor, uzina de la Mioveni produce aproximativ 1.062 de mașini pe zi, față de o capacitate normală de 1.300. Diferența este mică, dar semnificativă, mai ales dacă ținem cont de faptul că vorbim despre Dacia, unul dintre mărcile de top din Europa, mai scrie sursa amintită.

Situație dificilă la Mioveni

Christophe Dridi, șeful uzinelor Dacia și vicepreședinte în cadrul Grupului Renault, a abordat situația fabricii de la Mioveni, o unitate în prezent subutilizată, unde se produc doar modelele Duster și Bigster. Uzina a încetat fabricarea modelelor Sandero, Logan și Jogger, întrucât producția acestora la Mioveni nu mai era competitivă.

Dridi menționează că producția modelului Bigster a început la un nivel de aproximativ 60.000 de unități, crescând ulterior la circa 80.000; prin comparație, în trecut, uzina producea anual între 200.000 și 250.000 de unități Duster. El recunoaște că cererea este în scădere și că „marja de siguranță” de care se bucura compania în trecut a dispărut – o situație agravată de intrarea puternică pe piață a producătorilor chinezi, fapt care își pune, de asemenea, amprenta.

Această conjunctură complexă impune găsirea unor soluții, o perspectivă care generează o îngrijorare profundă în cadrul fabricii din România. S-a clarificat deja faptul că Mioveniul nu va găzdui viitoarele proiecte ale mărcii; acestea vor fi direcționate către uzina de la Valladolid. Valladolid reprezintă principalul rival și este, totodată, un candidat pentru preluarea producției modelului Duster.

Sursa foto: dacia.ro

Compară Renault Captur cu Dacia Duster

Analiza lui Dridi exclude alte variante. Marocul, notează el, produce mașini de mici dimensiuni, un segment pe care uzina de la Mioveni nu îl mai poate prelua. India se află în afara Europei, iar uzina turcă de la Bursa funcționează deja la capacitate maximă În plus, situarea în afara UE ar putea constitui un dezavantaj în cazul în care planul „Made in Europe” (Fabricat în Europa) ar intra în vigoare. Prin urmare, dintre cele două fabrici Renault din Spania, el indică Valladolidul – nu Palencia.

În prezent, la Valladolid se produc modelele Captur și Symbioz, în timp ce la Palencia sunt fabricate modelele Austral, Espace și Rafale.

Dridi observă: „La Valladolid se produce Captur, model care poate fi comparat cu Duster, sunt similare. Nu mă refer la design, ci la perspectiva industrială. Dacă pot produce Captur acolo, imaginați-vă că ar putea produce și Duster".

Deocamdată nu a fost luată nicio decizie, însă mesajul este unul frapant, venind chiar de la persoana care coordonează toate uzinele ce produc automobile bazate pe platforma Dacia.

Oficialul subliniază clar că, pe lângă provocările precum costurile ridicate ale energiei, uzina din România are nevoie de noi modele – dincolo de cele două aflate în prezent în producție. Mihai Bordeanu, șeful Dacia, a întărit această idee, avertizând că, în lipsa unor îmbunătățiri, fabrica riscă să piardă următoarele generații ale celor două SUV-uri.

Modele Dacia ar putea fi alocate altor fabrici

Katrin Adt, șefa Dacia, a abordat, de asemenea, această situație, precizând că, deși închiderea uzinei de la Mioveni nu este luată în calcul, în prezent nu există proiecte noi de anunțat pentru această unitate. Acest lucru sugerează că modelele viitoare, precum următoarea generație Sandero, vor fi alocate altor fabrici.

Valladolid este un candidat, dar se confruntă, la rândul său, cu propriile provocări. Faptul că Valladolid se află în cursă nu înseamnă că poziția fabricii este sigură. În luna octombrie, Provost a declarat că producția la unitatea din Valladolid a scăzut cu 20% din cauza concurenței din partea modelelor hibride plug-in chinezești – o cifră furnizată de Renault, fără o defalcare independentă.

Grupul a anunțat o investiție de 600 de milioane de euro în Spania, pentru perioada 2026–2030, vizând alocarea a cinci modele către fabricile din Valladolid și Palencia – dintre care două vor fi electrice – precum și o nouă linie de producție de baterii la Valladolid. Cu toate acestea, viitorul ambelor fabrici spaniole este, în realitate, incert, întrucât acestea se confruntă cu concurența unor unități de producție din Turcia și Maroc.