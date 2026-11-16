Dacia ia în calcul lansarea unui nou model electric. SUV-ul Renault Bridger ar putea fi adaptat pentru piața europeană

2 minute de citit Publicat la 08:45 16 Noi 2026 Modificat la 08:45 16 Noi 2026

SUV-ul Renault Bridger ar putea fi adaptat pentru piața europeană. Sursa foto: Profimedia

Dacia ia în considerare lansarea modelului Renault Bridger, destinat pieței din India, în Europa, într-o variantă electrică, ca parte a eforturilor companiei de a-și reduce emisiile de CO2, informează jurnaliştii britanici de la Autocar.

Bridger, prezentat la începutul acestui an sub forma unui concept aproape gata de producție, este un SUV mic și robust, similar ca stil cu Suzuki Jimny. Acesta a fost conceput pentru a se poziționa sub modelul Renault Duster (o versiune adaptată a SUV-ului european Dacia cu același nume) în oferta comercială a mărcii franceze din India.

Acesta va fi lansat anul viitor, în conformitate cu strategia Grupului Renault de a-și extinde semnificativ prezența la nivel global prin introducerea unor modele adaptate piețelor specifice din regiuni-cheie.

La fel ca în cazul altor modele destinate piețelor internaționale, precum Renault Filante, Boreal și Niagara, lansarea modelului Bridger nu a fost prevăzută pentru piața de origine a companiei, Europa. Dar SUV-ul ar putea fi adus în Europa sub marca Dacia.

Ce concurenţi ar avea un model Dacia Bridger

Având în vedere că marca Dacia, axată pe un raport optim preț-valoare, trebuie să își electrifice rapid și accesibil gama de modele, și beneficiind de stimulente substanțiale pentru producția locală a vehiculelor, surse din cadrul companiei au dezvăluit că modelul Bridger ar putea fi adaptat pentru piața europeană. Aici, acesta ar concura cu modele concepute pe principii similare, precum Citroën ë-C3 și Fiat Grande Panda Electric.

Electrificarea și reducerea emisiilor de CO2 reprezintă priorități majore pentru Dacia; în prezent, producătorul român înregistrează un nivel al emisiilor mai ridicat comparativ cu celelalte mărci din cadrul Grupului Renault, pe măsură ce face tranziția către o gamă de vehicule electrice, deocamdată limitată.

De asemenea, Dacia își reanalizează planurile în contextul noilor reglementări propuse prin intermediul „Industrial Accelerator Act” (Legea privind accelerarea industrială) la nivelul UE. Această inițiativă ar putea introduce așa-numitele „super-credite” pentru vehiculele electrice fabricate în Europa, facilități care ar fi cu atât mai generoase cu cât modelele respective au o lungime mai mică de 4,2 metri.

Dacia a anunțat că intenționează să lanseze patru vehicule electrice până în 2030, însă nu le-a nominalizat. Autocar poate dezvălui că este vorba despre Spring, Sandero, Sandero Stepway și un al patrulea model.

Ultimul loc din gamă fusese rezervat unei versiuni electrice a noului crossover Striker, însă, potrivit unor surse, planurile în acest sens au fost anulate; o variantă a modelului Bridger, fabricată în Europa, este acum luată în considerare ca înlocuitor.

Cu ocazia Salonului Auto de la Paris, François Provost, CEO al Grupului Renault, a declarat că modelul Bridger a fost „creat pentru India, dar ar putea, într-o zi, să ajungă și pe piețele noastre”.

Dacia ar urma să introducă în gama sa europeană, în anii următori, și o versiune de serie a micro-vehiculului Hipster. Acesta nu va face însă parte din gama principală de autoturisme, fiind un cvadriciclu de dimensiuni similare cu Citroën Ami.