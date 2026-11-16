Călin Georgescu ar putea fi transferat din Arestul Central la penitenciarul Rahova. Decizia va fi luată de Tribunalul Ilfov

1 minut de citit Publicat la 08:18 16 Noi 2026 Modificat la 08:49 16 Noi 2026

Călin Georgescu ar putea fi transferat din Arestul Central la penitenciarul Rahova. FOTO: Captura video Antena 3 CNN

Călin Georgescu ar putea fi transferat din Arestul Central la penitenciarul Rahova. El va fi adus luni la Tribunalul Ilfov, unde judecătorii vor analiza măsura preventivă la doar câteva zile după ce procurorii au trimis dosarul în judecată. Dacă magistrații vor decide ca el să rămână în arest preventiv, Georgescu va fi transferat la penitenciarul Rahova.

Călin Georgescu și Ionel Rusen vor fi aduși la Tribunalul Ilfov în dosarul în care DIICOT a decis trimiterea lor în judecată pentru înșelăciune.

Georgescu este în arest preventiv de aproape 50 de zile.

Ședința de judecată va începe în jurul orei 10.00.

La Tribunalul Ilfov, sunt deja adunate echipaje de jandarmi care au montat garduri de protecție.

Se așteaptă totodată termenul de judecată la Curtea de Apel București care va analiza contestația DIICOT față de decizia prin care Tribunalul a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, joi, în dosarul în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. În același dosar a fost trimis în judecată și omul de afaceri Ionel Rusen. Procurorii DIICOT au stabilit că Georgescu a avut calitatea de lider care a coordonat întreaga activitate infracțională. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Judecătorul de la Tribunalul București care a decis că nu se mai impune arestul preventiv în cazul lui Călin Georgescu a stabilit că arestul la domiciliu este "deopotrivă necesar și suficient". Potrivit motivării soluției, "pericolul pentru ordinea publică s-a diminuat", au declarat surse judiciare.

Totodată, judecătorul a arătat că până acum nu există nicio dovadă că Georgescu ar fi primit, direct sau prin intermediari, vreun folos din înșelăciune.

Potrivit judecătorului, starea de pericol pentru ordinea publică a fost diminuată, iar plasarea în arest la domiciliu este "necesară și suficientă", se arată în motivare.

Astfel, judecătorul a stabilit că la acest moment procesual plasarea în arest la domiciliu lui Georgescu este "deopotrivă necesară şi suficientă pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni."

Tribunalul Bucureşti a decis, lunea trecută, să înlocuiască arestul preventiv al lui Călin Georgescu, cu arestul la domiciliu. Hotârărea poate fi atacată la Curtea de Apel București, așa că Georgescu rămâne în arest până când această instanță va lua o hotărâre.