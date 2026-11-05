Călin Georgescu a părăsit Tribunalul București după doar trei minute. Instanța a amânat decizia privind arestul preventiv

2 minute de citit Publicat la 09:24 05 Noi 2026 Modificat la 09:39 05 Noi 2026

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Foto: Agerpres

ACTUALIZARE: Decizia în cazul lui Călin Georgescu a fost amânată. După doar trei minute, fostul candidat la prezidențiale a ieșit din sala de judecată. Procesul va fi reluat luni, la ora 12:00. Avocații lui Călin Georgescu au declarat că motivul amânării este că Tribunalul așteaptă motivarea Curții de Apel din data de 29 octombrie, când s-a decis prelungirea mandatului de arestare preventivă.

---Știrea inițială---

Călin Georgescu încearcă, din nou, să scape de arestul preventiv. Avocații săi au venit cu o strategie de ultimă oră și au cerut Tribunalului București înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Este a patra oară în mai puțin de două luni când instanța analizează măsura preventivă în dosarul în care fostul candidat este acuzat de procurorii DIICOT de înșelăciune. Sute de susținători s-au adunat deja în fața Tribunalului, în așteptarea deciziei.

Călin Georgescu a fost adus, joi dimineață, din Arestul Central în fața judecătorilor de la Tribunalul București. Fostul candidat la prezidențiale cere să fie înlocuită măsura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, avocații săi vor argumenta că acesta nu reprezintă un pericol public, că faptele de care a fost acuzat nu au fost comise cu violențe, că familia lui are nevoie de el și că a demonstrat că nu intenționează să fugă din țară.

În trecut, Călin Georgescu a avut câștig de cauză la Tribunalul București, dar de fiecare dată Curtea de Apel a întors decizia, iar fostul candidat la prezidențiale a rămas în arest.

În fața Tribunalului București s-au adunat, din nou, susținătorii lui Călin Georgescu, care scandează lozinci prin care cer ca acesta să fie eliberat.

Jandarmeria a luat măsuri sporite de securitate pentru a evita o potențială escaladare a tensiunilor.

Georgescu este în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.



Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.



Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale.



Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.