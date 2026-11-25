Deputatul AUR, Dan Tanasă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Deputatul AUR Dan Tanasă a criticat din nou promovarea femeilor în funcții de conducere, afirmând că ocuparea acestora nu se bazează pe competență, ci pe criterii de gen. Dan Tănasă a făcut referiri directe la ministra Culturii, Ioana Ciocan, pe care a atacat-o pentru folosirea formei feminine a unor funcții.

„Vreți un exemplu din România? Ministra Culturii. Într-o țară în care cultura abia respiră, doamna ministru a găsit marea problemă națională: cuvântul «ministră». Și vrea să meargă la Academia Română ca să îl scoată din DOOM, cu tot cu eticheta de colocvial. Asta e prioritatea Ministerului Culturii”, a declarat Tanasă miercuri, 25 noiembrie, în plenul Camerei Deputaților, în cadrul dezbaterilor privind moțiunea simplă inițiată de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, moțiune care a fost adoptată de parlamentari.

În discursul lui, Dan Tanasă a acuzat partidele proeuropene că promovează introducerea cotelor de gen în politică, susținând că astfel de măsuri pun accentul pe sexul candidaților, în detrimentul meritului și al competenței.

„Vin partidele așa-zis pro-europene, care vor cote de gen în politică, locuri rezervate pe listă, după sex, nu după merit. Dar să vă întreb ceva: ați auzit vreodată pe cineva că vrea cote de gen la zidari, la faianțari, la vidanjori, la tâmplari, la mineri?” - a mai spus Dan Tănasă în plen.

Diana Buzoianu și Alina Gorghiu au sărit în apărarea ministrei Culturii și i-au dat replici deputatului AUR.

„Eu sunt doamna deputată, așa cum și dumneavoastră sunteți domnul deputat, nu doamna deputată Tănasă”, a spus Diana Buzoianu.

„1.000.400 de femei încadrate statistic în categoria casnice... Știți ce înseamnă 1.000.400 de femei? Sunt cele care muncesc acasă, în gospodărie, vă cresc copiii, vă cresc nepoții, țin familia și sunt de foarte multe ori nerespectate de genul acesta de flăcău care vorbește de la microfon, jignind 51% din populația României, femei”, a spus Alina Gorghiu.

Ioana Ciocan: Mulţumesc pentru complimentul că m-au făcut bărbat

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a afirmat, miercuri, la Parlament, că s-a confruntat cu violenţă în mediul online după ce a anunţat că va folosi titulatura de „ministră” şi le-a mulţumit celor care au atacat-o că au făcut-o "bărbat".

Ea a participat la masa rotundă „Parteneri pentru siguranţă. Împreună împotriva violenţei domestice”, eveniment organizat de Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice - „România fără violenţă domestică”.

Ioana Ciocan a mărturisit că o prietenă a îndemnat-o să folosească „feminine”.

„În discuţiile noastre anterioare eu îmi tăiam 'curatoare', 'Ioana Ciocan curatoare', pentru că aveam senzaţia că mă sensibilizează foarte mult şi devin aşa, de o candoare, la curatoare. Şi nu voiam să fiu caracterizată de această candoare. Cei care mă ştiu, ştiu foarte bine că sunt foarte directă. (...) Şi, bine, cum ar trebui să zic 'ministră'? Sună rău 'ministră'. Apoi WhatsApp-uri... S-a făcut două jumate dimineaţă şi am zis: fie (...), bineînţeles că 'ministră', voi folosi acest cuvânt. Vai de mine! Dar uşor, uşor şi pe măsură ce treceau orele nopţii, că nu am dormit noaptea aia, pe urmă zilele, dimineaţa, săptămâna, luna (...), lucrurile au început să devină targetate pe faptul că sunt femeie. Bineînţeles că văzusem asta la celelalte ministre din celelalte guverne, cele puţine. Şi jignirea supremă, stimate doamne şi stimaţi domni, a fost că m-au făcut 'bărbat'. Deci, într-un final, au zis: 'Eşti bărbat, eşti bărbat, eşti bărbat!'. Am luat-o ca pe un compliment, bineînţeles", a afirmat Ciocan.

În opinia sa, "violenţa ce pare de neoprit" din mediul online are drept cauză reglementarea "aproape imposibilă" din acest spaţiu.

"Observăm o violenţă care este de un anume tip. Te fac urâtă, te acuză că n-ai copii, te acuză că te-ai căsătorit de prea multe ori, te acuză că nu te-ai căsătorit şi, la final, te fac bărbat - jignirea supremă. Aşadar, această violenţă pe care o vedem noi peste tot pare cumva de neoprit. Ştiţi de ce? Că este în mediu online. Iar acolo reglementările sunt aproape imposibile. Mi s-a zis că nu trebuie să mă uit la comentarii, dar mă uit câteodată la comentarii şi după ce te face bărbat, apeşi pe poza de profil şi apare această bunicuţă care îşi ţine nepoata de mână, în spatele lor este o biserică şi spun o rugăciune. Cum se poate ca într-o postare să faci ceva bun şi în următoarea postare să ai atât de multă ură?", a spus aceasta.

Potrivit Ioanei Ciocan, "ura este mai targetată pe femei decât pe bărbaţi".

"Şi cum facem noi să oprim această ură? Păi, simplu! Cu ajutorul acestor iniţiative legislative extraordinare, pentru că degeaba încercăm noi să oprim ura care pare de neoprit dacă nu suntem ajutaţi de Executiv, de cei care decid, de ministere şi, totodată, dacă nu încercăm de fiecare dată să oprim şi să tăiem această ură care, într-adevăr, este mai targetată pe femei decât pe bărbaţi. Aşadar, nu sunt deznădăjduită şi le mulţumesc pentru complimentul că m-au făcut bărbat", a transmis Ciocan.