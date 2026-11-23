O țară și-a anunțat retragerea din Curtea Penală Internațională în ziua vizitei lui Putin. CPI a emis mandat de arestare pe numele lui

1 minut de citit Publicat la 16:39 23 Noi 2026 Modificat la 16:39 23 Noi 2026

Vladimir Putin a participat săptămâna trecută la summit-ul din China cu Donald Trump și Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

Autoritățile din Tadjikistan au anunțat luni că această țară asiatică se retrage oficial din Curtea Penală Internațională (CPI), notează Agerpres, care citează AFP. Decizia a fost comunicată încă de vineri Curții Penale Internaționale de către guvernul de la Dușanbe, în aceeași zi în care liderul rus Vladimir Putin a vizitat Tadjikistanul. Putin este vizat de un mandat de arestare emis de către CPI.

Luni, autoritățile tadjice au transmis anunțul retragerii din CPI secretarului general al ONU. Retragerea urmează să intre în vigoare în decurs de un an.

"Președinția regretă aceste dezvoltări", a reacționat CPI, luni, într-un comunicat. "Deciziile luate de state părți, de a se retrage din Statutul de la Roma (actul constitutiv al CPI, n.r.) riscă să compromită căutarea colectivă a justiției și să slăbească eforturile mondiale menite să pună capăt impunității", a adăugat instituția cu sediul la Haga.

Trump, Putin și Xi au avertizat CPI împotriva "depășirii competențelor"

În cadrul unui summit derulat joi în China între președinții chinez, american și rus, Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, cei trei lideri au publicat o declarație comună prin care au cerut CPI să nu-și "depășească" competențele.

În ziua următoare, Vladimir Putin a efectuat o vizită în Tadjikistan, țară din Asia Centrală apropiată de Rusia. Tadjikistanul a semnat Statutul de la Roma în 1998 și l-a ratificat în 2000.

În martie 2023, CPI a emis mandate de arestare pentru președintele rus și pentru comisarul rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, considerați responsabili pentru răpirile de copii ucraineni în cadrul invaziei declanșate de Moscova în februarie 2022.

CPI a emis mandat de arestare pe numele lui Putin în cazul copiilor ucraineni răpiți de ruși în cursul invaziei

Kremlinul a calificat mandatul de arestare al CPI drept "ilegal" și a afirmat că arestarea lui Vladimir Putin ar echivala cu o "declarație de război".

Totuși, de atunci liderul rus își limitează deplasările în străinătate la state în care nu există riscul ca mandatul CPI să fie pus în aplicare.

CPI a fost creată în 2002 pentru a judeca persoane acuzate de infracțiunile cele mai grave: crime de război, crime împotriva umanității și genocid.