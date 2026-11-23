O broscuță rară, cât o unghie, care trăiește unde sunt zăcăminte de aur, a devenit un semnal de alarmă ecologică într-o țară din Africa

8 minute de citit Publicat la 16:30 23 Noi 2026 Modificat la 16:32 23 Noi 2026

Broasca aurie - Mantella Aurantiaca - din Madagascar. Sursa foto: Getty Images

O broască minusculă, de culoare roșu-portocalie, a devenit un simbol al distrugerii mediului în Madagascar. Broasca Mantella aurantiaca, cunoscută și sub numele de broasca aurie, trăiește în zone unde există zăcăminte de aur, iar acest lucru îi transformă habitatul într-o țintă pentru mineritul ilegal. Pe măsură ce prețul metalului prețios crește, tot mai mulți oameni caută aur în pădurile și zonele protejate ale insulei, distrugând ecosisteme fragile și amenințând supraviețuirea unor specii rare, transmite The Guardian.

Albert Rakotoarisoa, în vârstă de 52 de ani, patrulează în mod regulat rezervația Mangabe din estul Madagascarului, în numele unui grup local de voluntari și al organizației Madagasikara Voakajy, care protejează speciile endemice ale insulei și habitatele acestora.

La ieșirea din pădure, într-o zonă mlăștinoasă, acesta descoperă zeci de gropi săpate de persoane care au venit să caute aur. Numără aproximativ 40 de astfel de excavații, multe dintre ele deja umplute cu apă.

„Am venit acum câteva săptămâni, iar acestea nu erau aici”, spune el, privind distrugerile. „Sunt foarte dezamăgit.”

Rakotoarisoa observă o intensificare a mineritului artizanal ilegal în ultimul an, pe fondul creșterii prețului aurului, care a atins niveluri record. Locul în care se află gropile era odinioară un refugiu pentru broasca aurie ( n.r. Mantella Aurantiaca), o specie pe cale de dispariție, întâlnită doar în două sau, posibil, trei locuri dintr-o zonă restrânsă a Madagascarului.

„Nu am mai văzut niciuna aici din 2024”, spune Rakotoarisoa. „Broasca aurie este un motiv de mândrie pentru mine, pentru că îmi amintesc cum tatăl meu îmi spunea, când eram copil, că se găsește doar în aceste locuri.”

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„Acolo unde există o broască roșie, există aur”

De dimensiunea unei unghii, cu o culoare intensă roșu-portocalie și ochi negri, Mantella aurantiaca este inclusă în categoria speciilor pe cale de dispariție pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

În Madagascar există o vorbă: „Rehefa misy sahona menc dia misy volamena”, care se traduce prin „Acolo unde există o broască roșie, există aur”.

Până și denumirea științifică a speciei, Mantella aurantiaca, conține literele „Au”, simbolul chimic al aurului. Ironia este că tocmai asocierea dintre prezența broaștei și existența metalului prețios contribuie acum la amenințarea habitatului său.

Broasca a devenit un indicator al pericolului pe care mineritul îl reprezintă pentru mediul natural din Madagascar. Pe măsură ce căutătorii de aur pătrund în zonele protejate, habitatele sunt distruse, iar populațiile acestei specii rare se reduc.

Madagascar, situat în largul coastei estice a Africii, este unul dintre cele mai importante puncte de biodiversitate ale planetei. Aproximativ 95% dintre reptilele, 89% dintre plantele și 92% dintre mamiferele sale nu se găsesc nicăieri altundeva pe Pământ.

Cu toate acestea, defrișările au ajuns la niveluri alarmante. Potrivit Global Nature Watch, între 2001 și 2025, Madagascarul a pierdut 5,4 milioane de hectare de acoperire forestieră, echivalentul a aproximativ 14,5 milioane de acri. Aceasta reprezintă 32% din suprafața împădurită existentă în anul 2000.

Pentru protejarea pădurilor și a faunei sălbatice, guvernul a creat până în 2015 un total de 122 de arii protejate. Rezervația Mangabe se întinde pe 27.188 de hectare și adăpostește inclusiv zece specii de lemurieni amenințate cu dispariția. Cu toate acestea, este una dintre cele cinci arii protejate care au pierdut jumătate din suprafața forestieră și este clasificată drept o zonă aflată în stare critică.

Sărăcia și schimbările climatice împing localnicii spre mineritul ilegal

Exploatarea aurului în interiorul ariilor protejate este ilegală, explică Valéry Ramaherison, responsabil de proiectele privind industriile extractive în cadrul Transparency International Madagascar. Cu toate acestea, fenomenul ia amploare.

„Madagascar este o țară săracă, iar situația nu se îmbunătățește”, spune acesta. „Comunitățile locale și unele autorități se orientează către mineritul la scară mică pentru a obține bani rapid.”

Aproximativ 80% din populația Madagascarului trăiește cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi. În plus, țara se numără printre cele mai vulnerabile din lume la efectele crizei climatice. Secetele, inundațiile și cicloanele provoacă în mod regulat victime, strămutări ale populației și pagube importante asupra culturilor agricole și infrastructurii.

În satul Alakambaty, aflat în interiorul rezervației Mangabe, locuiesc aproximativ 600 de persoane, majoritatea agricultori care practică agricultura de subzistență. Localitatea se află la două-trei ore de cel mai apropiat oraș, drumul fiind parcurs cu motocicleta pe o potecă accidentată.

Primărița satului, Hanta Soamalala, în vârstă de 50 de ani, spune că lipsa producției agricole este cea mai mare problemă a comunității.

„Principala problemă este clima. Oamenii cultivă pământul, dar nu obțin recoltele la care se așteaptă. Înainte, puteam prezice când vor veni ploile, știam când să plantăm. De când vremea s-a schimbat și avem secete, cicloane și inundații, suntem dezorientați.

„Nu avem altă soluție decât să acceptăm situația și să așteptăm să vină următorul sezon.”

Potrivit primăriței, dificultățile agricole i-au determinat pe unii localnici să se îndrepte către mineritul aurifer.

„Este și bine, și rău”, spune aceasta. „Mineritul distruge habitatele faunei sălbatice, dar cel puțin îi poate ajuta pe oameni să supraviețuiască.”

Localnicii care caută aur spun că, atunci când găsesc un loc promițător, pot avea nevoie de aproximativ o săptămână pentru a aduna un gram din metalul prețios. Cantitatea este apoi vândută în Moramanga, cel mai apropiat oraș, pentru cel mult 480.000 de ariary, echivalentul a aproximativ 83,40 lire sterline.

Un comerț cu aur greu de controlat

Potrivit lui Valéry Ramaherison, cea mai mare parte a aurului colectat în Madagascar ajunge în Emiratele Arabe Unite. Există însă diferențe semnificative între cantitățile de aur raportate oficial și amploarea reală a mineritului artizanal.

În 2023, baza de date UN Comtrade a raportat exporturi de 1.162 de kilograme de aur din Madagascar, în timp ce agenția națională a aurului din țară nu a înregistrat nicio cantitate.

În ianuarie, ministrul minelor din Madagascar, Carl Andriamparany, a recunoscut public dificultățile autorităților în controlarea sectorului.

„Am recunoscut incapacitatea noastră actuală de a reglementa eficient sectorul și de a institui un sistem riguros de monitorizare”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă.

În satul Alakambaty, autoritățile locale și reprezentanții organizației Madagasikara Voakajy încearcă să-i convingă pe locuitori să se implice în protejarea pădurii. În cadrul unei întâlniri comunitare sunt prezentate regulile care se aplică în ariile protejate, iar oamenii sunt încurajați să se înscrie în grupurile de voluntari care patrulează pentru a identifica încălcările legii.

Voahirana Randriamamonjy, responsabilă de administrarea ariei protejate Mangabe pentru Madagasikara Voakajy, spune că este dificil să-i convingă pe localnici să participe la acțiunile de conservare. Munca este grea și, în mare parte, neremunerată.

Ea consideră că lipsa educației și a informării privind problemele de mediu reprezintă un alt obstacol.

„Majoritatea oamenilor nu sunt mândri de biodiversitatea Madagascarului, iar acest lucru are legătură cu faptul că nu au grijă cu adevărat de mediu”, spune Randriamamonjy.

„Oamenilor nu le pasă; sunt săraci, iar mineritul aurifer este văzut ca o modalitate de a obține bani rapid, în timp ce defrișările sunt făcute pentru a cultiva orez în scopul supraviețuirii.”

În ciuda acestor dificultăți, organizația locală are 120 de voluntari. Împreună cu alte grupuri care colaborează cu Madagasikara Voakajy, aceștia organizează patrule, creează fâșii de protecție împotriva incendiilor și contribuie la refacerea pădurilor și a iazurilor mlăștinoase în care trăiesc broaștele aurii.

De asemenea, încearcă să introducă tehnici agricole sustenabile. Au început să producă îngrășământ natural prin compostare și să cultive plante și arbori autohtoni într-o pepinieră special amenajată.

Goana după aur se extinde, iar broasca rară pierde teren

La aproximativ zece kilometri de satul Alakambaty, jurnaliștii au observat șase exemplare de broască aurie într-o mică zonă împădurită de aproximativ 20 de metri.

La mică distanță, însă, în afara ariei protejate, peisajul era complet diferit: grămezi de pământ portocaliu și gropi circulare, unele adânci de până la 40 de metri. Pe pereții acestora fuseseră săpate trepte pentru ca oamenii să poată coborî în căutarea aurului.

La apropierea jurnaliștilor, un grup de persoane a fugit. Ulterior, un bărbat și o femeie, ambii în jurul vârstei de 20 de ani, s-au întors și au explicat că recurg la această activitate deoarece recoltele agricole eșuează frecvent și au nevoie de bani.

Cei doi nu speră să găsească pepite mari de aur, ci doar suficiente particule pentru a-și suplimenta veniturile tot mai mici obținute din agricultură.

Situații similare se întâlnesc în numeroase regiuni ale țării. La începutul acestei luni, Valéry Ramaherison a primit imagini filmate cu drona care arătau distrugeri provocate de mineritul ilegal într-una dintre cele mai mari păduri tropicale din estul Madagascarului. Imaginile au fost transmise de Alliance Voahary Gasy, o coaliție de organizații de mediu.

„Odată ce cineva găsește o cantitate mică de aur într-un loc, informația se răspândește foarte repede și începe o adevărată goană după aur”, explică Ramaherison.

Problema este agravată de lipsa resurselor autorităților locale, care nu dispun de mijloace suficiente pentru supraveghere și arestări. În unele cazuri, chiar reprezentanți ai autorităților sunt implicați în activitățile ilegale.

Protejarea pădurilor are nevoie de soluții pe termen lung

Voahirana Randriamamonjy recunoaște că nu există o soluție simplă pentru oprirea mineritului ilegal și a defrișărilor. Organizațiile de conservare au nevoie de finanțare mai stabilă și pe termen lung, iar comunitățile locale trebuie să aibă acces la alternative economice care să le permită să supraviețuiască fără să distrugă mediul.

În același timp, este necesară luarea unor măsuri împotriva persoanelor care finanțează exploatările ilegale, cumpără aurul și îl introduc în lanțuri comerciale clandestine.

„Dacă comunitățile văd beneficii concrete și de durată în protejarea unei păduri – venituri, organizații mai puternice, drepturi sigure de gestionare a resurselor și un cuvânt real de spus în luarea deciziilor – în timp ce finanțarea, comercializarea și desfășurarea mineritului ilegal devin mai dificile, atunci stimulentele încep să se schimbe”, spune aceasta.