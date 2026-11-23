Peiu a spus că alegătorii au dreptul să voteze orice partid. Foto: Agerpres / INQUAM Photos/Octav Ganea

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, l-a criticat luni pe președintele Nicușor Dan pentru declarațiile privind alegerile parlamentare din 2028 și teama față de un eventual rezultat electoral. Senatorul a afirmat că șeful statului trebuie să accepte opțiunile alegătorilor într-o democrație și a comparat comportamentul acestuia cu cel al lui Vladimir Putin.

„Domnul preşedinte trebuie să înţeleagă în primul rând cum funcţionează democraţia. Democraţia funcţionează la modul următor: poporul, alegătorii, nemulţumiţi fiind de prestaţia guvernului, de proasta guvernare, îşi îndreaptă simpatiile electorale către opoziţie.

La un moment dat se fac alegeri, sperăm că se va respecta această regulă şi opoziţia vine la putere, tocmai pentru a corecta proasta guvernare a celor care au fost la putere până atunci. Deci, domnul Nicuşor Dan trebuie să înveţe să accepte că trăim într-un stat democratic, în care alegătorii au dreptul să nu fie de acord cu domnia sa”, a spus liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, într-o conferinţă de presă.

Criticile liderului AUR vin în contextul în care, Nicușor Dan a afirmat că îi este teamă de anul electoral 2028. „Am spus două lucruri: am spus că trebuie să fim serioşi în ceea ce priveşte securitatea şi că asta necesită energie şi timp, inclusiv participarea la reuniunea de azi a Coaliţiei de Voinţă şi asta cred că este evident. Când am spus că îmi e teamă de 2028 am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 şi nu vreau să dezvolt mai mult", a spus Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă susţinută la Berlin.

Peiu: Exact comportamentul acesta al lui Nicușor Dan e şi comportamentul lui Putin

Peiu a spus că alegătorii au dreptul să voteze orice partid, afirmând că niciun politician nu ar trebui să se teamă de opțiunile electoratului într-o democrație.

„Alegătorii au dreptul suveran să voteze cu orice partid înscris pe listele electorale. Trebuie să vedem că exact comportamentul acesta al domnului preşedinte Dan este şi comportamentul lui Vladimir Putin, care spune că îi este frică să-l lase, nu ştiu, pe Navalnâi, pe Kasparov, pe cine o mai candida, la putere, în locul lui. Nu se poate aşa ceva. D-aia este democraţie, d-aia avem alegeri. Orice politician din România trebuie să înceapă orice discurs electoral cu ideea că are încredere în înţelepciunea poporului şi în capacitatea de discernământ a alegătorilor, care fenomene stau la baza procesului democratic”, a mai arătat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a mai spus că Nicuşor Dan are stângăcii de limbaj specifice cuiva „cu mai puţină şcoală decât domnia sa”.

„M-aş fi aşteptat la domnul Ciolacu de la exprimările astea, dar să spună domnia sa aşa ceva, eu sper că domnia sa a promovat totuşi la geografie cât era elev şi ştie că România este în Europa. În România nu există pro-europeni şi anti-europeni, ci doar europeni, toţi cetăţenii României sunt europeni. Este o aberaţie să ne apucăm să facem acum discriminări, după cum crede dânsul, sau după ce îşi aduce dânsul aminte de la geografie”, a mai declarat Petrişor Peiu.