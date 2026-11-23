Grindeanu a făcut distincția între formarea unor majorități politice și voturile punctuale din Parlament asupra anumitor proiecte. Sursa foto: Inquam Photos / George Calin

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre constituirea comisiei parlamentare de anchetă privind folosirea unei mașini SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, că toate partidele din Biroul Permanent au fost de acord cu această propunere. El a respins ideea că PSD a reevaluat AUR, în condițiile în care parlamentari ai partidului condus de George Simion au votat pentru înființarea comisiei.

„În Biroul Permanent a votat toată lumea constituirea acestei comisii, și PNL, și USR. Am condus acel Birou Permanent. Toată lumea a fost de acord cu această propunere. Eu nu văd ce e rău în ea. E o posibilitate ca lumea să explice dacă a folosit sau nu în scop personal. Dacă lucrurile au stat legal, nu văd un motiv pentru care să se ascundă acest lucru. PSD a votat pentru, când USR și PNL au venit și au cerut constituirea unei comisii legate de Mykonos. E o ocazie foarte bună pentru toată lumea să explice, cum e valabil și acum”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre o posibilă colaborare viitoare cu AUR, Grindeanu a făcut distincția între formarea unor majorități politice și voturile punctuale din Parlament asupra anumitor proiecte, precizând că PSD nu va forma o majoritate sau un guvern alături de AUR.

„În 26 martie am spus că nu vom face guvern și nu vom face majorități cu AUR. M-am ținut de acest lucru. Dacă la moțiunea simplă contra lui Rogobete, AUR votează împreună cu PNL și USR, cum e? Una e să faci majoritate, una e să ai voturi punctuale pe diverse proiecte și alta e să ai o colaborare a la long”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD a reevaluat AUR, Grindeanu a răspuns: „E în același loc în care l-am pus în ultimii ani.”