BNR a revizuit prognoza de inflație doar în sus, în 2026. Un nou avertisment vine de la vârful Băncii Naționale pentru finalul de an

1 minut de citit Publicat la 12:56 23 Noi 2026 Modificat la 13:27 23 Noi 2026

România, din nou campioana scumpirilor din UE: Avem cea mai mare inflație, de 7%. Foto: Getty Images

Rata inflaţiei ar urma să ajungă la 7,4% la sfârşitul acestui an, pe fondul majorării preţurilor produselor energetice, în timp ce pentru finalul anului 2027 este estimată o scădere la 3,7%, a declarat luni viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Cosmin Marinescu, la un eveniment de specialitate.



"În acest an, am revizuit prognoza de inflaţie de mai multe ori, doar în sens ascendent, dată fiind creşterea preţurilor produselor energetice. Ne aşteptăm la o reintensificare a inflaţiei pe final de an, până la 7,4%. În 2027, în paralel cu acţiunea deficitului de cerere, sunt premise ca inflaţia să coboare spre sfârşitul anului la 3,7%, aşa arată estimările noastre, adică în preajma ţintei", a afirmat Marinescu, la cea de-a VII-a ediţie a conferinţei ROINVEST, scrie Agerpres.

Acesta a subliniat că România se confruntă cu provocarea reducerii inflaţiei, concomitent cu reluarea creşterii economice.



"Pentru România, provocările momentului provin din suprapunerea a două necesităţi: revenirea fermă şi durabilă pe culoarul dezinflaţiei, pe de o parte, şi reluarea sustenabilă a creşterii economice, pe de altă parte, depăşind, cert, riscurile recesioniste. Politica monetară este mai eficientă atunci când Banca Naţională generează încredere în ceea ce priveşte calitatea deciziei şi capacitatea de a reduce inflaţia, asigurând stabilitatea preţurilor", a explicat viceguvernatorul BNR.



Oficialul băncii centrale a prezentat şi o comparaţie regională privind eficienţa politicii de ţintire a inflaţiei.



"Din acest motiv, este important să ne referim, totuşi, şi la aspecte care nu ne sunt neapărat favorabile. Poate că este instructiv să menţionez un bilanţ elementar, din perspectivă regională, al eficienţei politicii monetare. În România, în cei 21 de ani de la adoptarea politicii de ţintire a inflaţiei, în 12 ani inflaţia a rămas deasupra ţintei. Comparativ, inflaţia s-a plasat deasupra ţintei în doar cinci ani în Cehia, în şase ani în Polonia şi în zece ani în Ungaria", a precizat Cosmin Marinescu.



În acest context, el a atras atenţia asupra contribuţiei politicilor fiscal-bugetare la menţinerea inflaţiei ridicate.



"Ştim deja de mult timp că România are cea mai amplă, neplăcută şi, din păcate, dureroasă tradiţie inflaţionistă din regiune şi, de fapt, din întreaga Uniune Europeană. Însă politica monetară nu poate fi sistematic vinovatul de serviciu. Indisciplina politicilor fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample şi recurente, poartă o răspundere importantă în legătură cu perpetuarea inflaţiei înalte, care împovărează societatea", a adăugat viceguvernatorul BNR.