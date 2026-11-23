1 minut de citit Publicat la 11:00 23 Noi 2026 Modificat la 11:00 23 Noi 2026

Termocentrala Turceni. Foto: Agerpres

Termocentrala Turceni nu va mai produce energie electrică până la jumătatea lui decembrie, după ce singurul ei grup energetic aflat în funcțiune, grupul nr. 5, a fost oprit începând de luni pentru lucrări de revizie planificată. Anunțul a fost făcut de Complexul Energetic Oltenia (CEO), care administrează centrala, printr-un comunicat publicat pe site-ul companiei.

Potrivit companiei, grupul va rămâne oprit până pe 12 decembrie, iar decizia a fost luată cu acordul Dispeceratului Energetic Național, instituția care coordonează funcționarea sistemului energetic al țării.

„Oprirea este aprobată de UNO-DEN Dispeceratul Energetic Naţional. Lucrările vor cuprinde verificarea şi întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi realizarea intervenţiilor necesare pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă şi fiabilitate a grupului energetic. Se vor realiza lucrări de reparaţii la sistemul de presiune al cazanului, sistemul de alimentare cu cărbune, instalaţiile auxiliare ale turbinei şi la instalaţiile de evacuare cenuşă. Revizia face parte din programul de mentenanţă şi urmăreşte menţinerea capacităţii de exploatare a echipamentelor şi prevenirea apariţiei unor defecţiuni în funcţionare”, se arată în comunicatul CEO.

Grupul nu va fi repornit imediat după terminarea reparațiilor. Mai întâi vor avea loc verificări și probe tehnice, iar abia apoi va fi pus din nou în funcțiune, în coordonare cu Dispeceratul Energetic Național.

Grupul 5 de la Turceni funcționează pe cărbune și are o putere instalată de 285 de megawați. Este singurul grup încă funcțional din termocentrală, ceea ce înseamnă că, pe durata reviziei, centrala nu va livra energie în sistemul național.