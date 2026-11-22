Google vrea să producă energie din adâncurile Pământului. A semnat un contract de peste 500 de milioane de dolari

3 minute de citit Publicat la 14:00 22 Noi 2026 Modificat la 14:00 22 Noi 2026

Acordul cu Google reprezintă un pas important pentru dezvoltarea energiei geotermale de mare adâncime. FOTO: Hepta

Google a încheiat un acord prin care va cumpăra 50 MW de energie electrică de la un proiect geotermal dezvoltat de compania Quaise Energy în apropierea vulcanului Newberry, în centrul statului american Oregon. Proiectul, denumit Project Obsidian, ar urma să furnizeze energie fără emisii de carbon centrelor de date Google din orașul The Dalles, posibil începând din 2030, potrivit Yahoo Finance.

Valoarea contractului depășește 500 de milioane de dolari, conform declarațiilor unui reprezentant al Quaise Energy.

Proiectul va fi dezvoltat în două etape. În prima fază, compania va folosi tehnologii convenționale de foraj. Ulterior, va introduce o tehnologie experimentală bazată pe unde milimetrice, care ar trebui să permită accesul la formațiuni geologice cu temperaturi extrem de ridicate. Costul total estimat al celor două etape este de aproximativ 350 de milioane de dolari.

Energia geotermală, o alternativă pentru alimentarea centrelor de date

Acordul cu Google reprezintă un pas important pentru dezvoltarea energiei geotermale de mare adâncime. Companiile din domeniu încearcă să treacă de la proiecte experimentale la instalații capabile să furnizeze electricitate la scară comercială.

Energia geotermală este încă puțin utilizată la nivel mondial. Aceasta asigură mai puțin de 0,5% din producția globală de electricitate, iar în Statele Unite este exploatată doar în câteva state, a declarat Diane Hughes, vicepreședinte pentru marketing și comunicare la Quaise Energy.

Centralele geotermale convenționale depind de existența unor rezervoare naturale de apă fierbinte aflate în subteran. Acestea nu sunt disponibile peste tot, iar temperaturile întâlnite rareori depășesc 400 de grade Fahrenheit, echivalentul a aproximativ 204 grade Celsius.

Sistemele geotermale avansate încearcă să depășească aceste limite prin crearea unor rezervoare artificiale, care permit valorificarea căldurii din straturile de rocă aflate la adâncimi mai mari.

Foraj cu unde milimetrice, pentru a ajunge la temperaturi extreme

Quaise Energy dezvoltă o tehnologie de foraj care folosește unde milimetrice pentru a dezintegra roca fără contact mecanic direct. Metoda ar putea permite realizarea unor puțuri mult mai adânci decât cele accesibile cu echipamentele convenționale.

Compania proiectează instalații capabile să ajungă până la aproximativ 19,8 kilometri în subteran. La asemenea adâncimi, temperatura rocilor poate depăși 932 de grade Fahrenheit, echivalentul a 500 de grade Celsius. În aceste condiții, burghiele convenționale nu pot rezista temperaturilor extreme.

Potrivit reprezentantei Quaise, puțurile geotermale care ajung în astfel de formațiuni ar putea produce de până la zece ori mai multă energie decât instalațiile utilizate în prezent. Tehnologia ar putea face posibilă exploatarea energiei geotermale și în regiuni în care aceasta nu este, în momentul de față, viabilă din punct de vedere tehnic sau economic.

Google caută surse de energie stabile pentru centrele de date

Acordul vine într-un moment în care marile companii de tehnologie caută surse de electricitate capabile să asigure alimentarea constantă a centrelor de date. Dezvoltarea serviciilor digitale și a inteligenței artificiale crește presiunea asupra infrastructurii energetice, iar companiile încearcă să găsească soluții care să combine stabilitatea producției cu reducerea emisiilor.

Potrivit celui mai recent raport de mediu al Google, compania a semnat, la nivel global, acorduri de achiziție pentru aproape 35 GW de energie curată începând din 2010. Printre acestea se numără și investiții în tehnologii geotermale de nouă generație.

Google afirmă că cele trei campusuri de centre de date ale sale din Oregon sunt alimentate în proporție de 83% cu energie fără emisii de carbon.

Compania explorează și alte tehnologii emergente, inclusiv energia nucleară avansată și sistemele de stocare a energiei pe termen lung, în cadrul strategiei sale de reducere la zero a emisiilor nete.

Într-un raport publicat la finalul anului 2025, Quaise Energy a anunțat că a reușit să foreze 118 metri în granit, la un amplasament de testare din centrul statului Texas. Compania lucrează în prezent pentru a ajunge la o adâncime de un kilometru.

Dacă tehnologia va putea fi extinsă la scară comercială, energia geotermală de mare adâncime ar putea deveni o sursă importantă de electricitate constantă, inclusiv pentru infrastructurile digitale care au nevoie de alimentare continuă.