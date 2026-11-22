Diplome sau competențe? Cât de mult contează și care îți aduc un salariu mai mare. Cât de pregătită e Europa pentru noile evaluări

5 minute de citit Publicat la 12:23 22 Noi 2026 Modificat la 13:32 22 Noi 2026

Angajatorii din Europa pun tot mai mult preț pe competențe, deși calificările formale rămân importante.FOTO: Getty Images

Angajatorii din Europa pun tot mai mult preț pe competențe, deși calificările formale rămân importante. Euronews Business a analizat care țări sunt cele mai pregătite pentru a pune competențele pe primul loc.

Piața muncii se schimbă continuu. Apar meserii noi și sunt cerute competențe noi. Potrivit experților, diplomele contează în continuare pe piața muncii din Europa, dar angajatorii sunt tot mai atenți la ce știu oamenii să facă efectiv.

"Piața muncii se schimbă, de la simplele calificări tradiționale spre un accent mai puternic pe competențe", se arată în raportul OCDE „O piață a muncii centrată pe competențe".

Această abordare se numește "competențele pe primul loc". "În practică, angajarea pe bază de competențe nu înseamnă înlocuirea completă a diplomelor. Înseamnă să acorzi o pondere mai mare competențelor pe care oamenii le demonstrează, indiferent unde le-au dobândit, pentru ca talentele să se potrivească mai bine cu locurile de muncă", a declarat pentru Euronews Business Glenda Quintini, economist-șef la OCDE.

Dr. Soon-Joo Gog, director principal la Centrul pentru Practici Skills-First al Universității de Științe Sociale din Singapore, a subliniat că "competențele pe primul loc" nu înseamnă "doar competențe". Este un principiu de funcționare: atât angajații, cât și angajatorii folosesc competențele demonstrate, alături de calificări.

Indicele OCDE de pregătire și adoptare a abordării „competențele pe primul loc” măsoară cât de pregătită este fiecare țară pentru acest model.

Indicele acordă fiecărei țări un scor între 0 și 1. Un scor mai mare înseamnă că o țară este mai bine pregătită pentru practicile „competențele pe primul loc” și le aplică pe scară mai largă.

Indicele analizează cât de bine identifică, dezvoltă, recunosc și recompensează țările competențele. Printre criterii se numără educația adulților, folosirea datelor despre competențe, sprijinul public pentru formare profesională și măsura în care angajatorii apreciază ce pot demonstra angajații că știu să facă.

Suedia și Franța sunt în frunte

Suedia are cel mai mare scor din Europa, 0,70, urmată de Franța (0,69), Marea Britanie (0,65) și Belgia (0,64).

"Țări precum Suedia și Franța au rezultate foarte bune în ansamblu, deși nu există un singur drum spre o piață a muncii centrată pe competențe", a spus Quintini. "Suedia, de exemplu, se remarcă printr-un cadru favorabil solid, care include folosirea datelor despre competențe și sprijinul public pentru dezvoltarea acestora", a adăugat ea.

Finlanda (0,63), Cehia (0,61), Norvegia (0,61) și Letonia (0,61) au și ele scoruri peste media europeană.

Media celor 23 de țări europene analizate este de 0,58. Spania (0,59), Danemarca, Portugalia, Italia, Lituania, Polonia și Austria (toate cu 0,58) sunt aproape de medie.

Germania (0,57), Elveția (0,57) și Țările de Jos (0,56) se află puțin sub medie.

Ungaria (0,45) și Grecia (0,46) au cele mai mici scoruri. Scoruri scăzute au și Slovacia (0,54) și Slovenia (0,54).

Quintini a observat că țările de la coada clasamentului se confruntă adesea cu obstacole mai mari în privința participării adulților la educație și a dezvoltării unor sisteme de învățare mai largi.

"Prin urmare, decalajul nu ține doar de sistemele de educație. El arată cât de eficient identifică, dezvoltă, recunosc și recompensează țările competențele pe piața muncii", a spus ea.

Diplomele contează, dar nu sunt singura cerință

Experții sunt de acord că diplomele rămân importante, însă angajatorii vor tot mai des să vadă și competențele.

"Diplomele contează în continuare pe piețele muncii din țările OCDE, mai ales pentru că rămân un semnal larg recunoscut al cunoștințelor și abilităților", a spus Quintini. "Totuși, angajatorii privesc tot mai mult dincolo de calificările formale și sunt mai atenți la competențele reale pe care angajații le au și le pot demonstra."

Potrivit ei, schimbarea este provocată de lipsa forței de muncă calificate. Companiile trebuie, de asemenea, să găsească talente cu experiențe profesionale cât mai diverse, iar nevoile de competențe se schimbă adesea mai repede decât se pot adapta sistemele de educație.

În 2025, peste 70% dintre angajatorii din țările OCDE spuneau că au dificultăți în ocuparea posturilor din cauza lipsei de personal calificat. În același timp, aproximativ o treime dintre angajați spun că sunt fie supracalificați, fie subcalificați pentru postul actual.

Importanța diplomelor diferă de la o meserie la alta

"Diplomele contează în continuare, dar importanța lor variază mult de la o meserie la alta, iar cerințele reale nu sunt mereu clare pentru cei care își caută un loc de muncă", a declarat pentru Euronews Business Pawel Adrjan, directorul de cercetare economică al platformei Indeed.

Un studiu Indeed a arătat că doar 14% dintre anunțurile de angajare din Marea Britanie menționează explicit cerințe privind studiile formale, față de 50% în Statele Unite.

El a subliniat că, în practică, diplomele rămân importante în profesiile specializate și strict reglementate.

"Diferența esențială este că diploma rămâne un semnal valoros al cunoștințelor și abilităților, dar nu este neapărat singurul mod în care candidații pot demonstra că au competențele necesare pentru un post", a adăugat el.

Competențele trebuie să evolueze rapid

Anna Toni, specialist principal în Ministerul Afacerilor Economice și Ocupării Forței de Muncă din Finlanda, a subliniat că tot mai mulți experți recunosc că oamenii dobândesc competențe valoroase nu doar prin educația formală, ci și prin experiența de muncă, voluntariat, hobbyuri și alte experiențe de viață. Se dezvoltă instrumente și metode noi pentru identificarea și validarea acestor competențe.

"Piețele muncii se schimbă mai repede ca înainte, din cauza digitalizării, a tranziției verzi și a inteligenței artificiale. Competențele trebuie să evolueze rapid, iar politicile de educație și ocupare trebuie să se adapteze în consecință", a declarat ea pentru Euronews Business.

Competențe sau diplome: ce aduce un salariu mai mare?

OCDE a constatat că, în medie, un nivel de educație mai ridicat crește salariul cu aproximativ 16%, în timp ce abilitățile numerice mai bune îl cresc cu circa 9%.

Potrivit lui Quintini, rezultatul arată că angajatorii pun încă mare preț pe diplome ca indiciu al productivității, mai ales atunci când au puține informații despre competențele angajaților.

În indicele OCDE, o valoare sub 1 înseamnă că educația este mai bine plătită decât competențele. Franța este singura țară europeană peste 1, cu 1,33. Asta înseamnă că un avantaj la abilitățile numerice aduce un câștig salarial cu aproximativ o treime mai mare decât un avantaj de aceeași mărime la nivelul de educație.

"Acest lucru [în Franța] poate reflecta o piață a muncii și un cadru de politici mai favorabile recunoașterii și aprecierii competențelor demonstrate", a spus ea.

Gog a avertizat că testul măsoară doar abilitățile numerice. Prin urmare, nu surprinde competențele tehnice, sociale și specifice postului, de care au nevoie multe meserii.