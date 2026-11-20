Șefa Casei de Pensii cere Guvernului să decidă cât mai repede cu cât vor crește pensiile din 2027: „Emiterea taloanelor necesită timp”

2 minute de citit Publicat la 23:17 20 Noi 2026 Modificat la 23:25 20 Noi 2026

Guvernul a anunțat că pensiile vor fi indexate anul viitor. Foto: Getty Images

Șefa Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Robu, a declarat, la Antena 3 CNN, că Guvernul trebuie să ia o decizie „cât mai repede” cu privire la indexarea pensiilor, dacă măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Guvernul a anunțat că pensiile vor fi indexate anul viitor, dar deocamdată nu a fost făcut public nici procentul, nici data de la care măsura va intra în vigoare.

„Această informație ne trebuie cât mai repede. (...) Emiterea taloanelor cu noile majorări presupune o activitate destul de laborioasă și necesită timp, deci cât mai repede posibil”, a spus Valentina Robu, când a fost întrebată cât de repede trebuie să ajungă la Casa Națională de Pensii procentul cu care vor fi majorate pensiile.

Șefa CNPP a spus că instituția este „pregătită” să recalculeze pensiile indexate și să emită deciziile.

„Așteptăm un act normativ care să confirme un anumit procent și momentul în care va apărea acest act normativ în monitorul publicat în Monitorul Oficial, suntem pregătiți să facem diligențele necesare pentru ca acea majorare să se reflecte în drepturile de pensii aferente lunii ianuarie 2027”, a declarat Valentina Robu.

Pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, iar o estimare neoficială a Casei Naționale de Pensii indică o creștere de aproximativ 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN.

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De asemenea, în luna decembrie, seniorii cu venituri mici vor primi și o parte din ajutoarele one-off stabilite de Guvern.

„Odată cu pensia vine și acel sprijin pentru pensionari, se va primi jumătate din cunatumul stabilit la începutul anului. Avem trei praguri de venit, până la 1.500 de lei pensia, până la 2.000 de lei și până la 3.000 de lei”, a spus Petre Florin Manole.

Astfel, acești pensionari vor primi ajutoare între 300 și 500 de lei după cum urmează:

pensia până la 1.500 de lei: ajutor de 500 de lei;

pensia între 1.501 lei - 2.000 de lei: ajutor de 400 de lei;

pensia între 2.001 lei - 3.000 de lei: ajutor de 300 de lei;

Ministrul Muncii a mai declarat că nu există pe masă varianta înghețării pensiilor din nou anul viitor.

La rândul său, premierul Luca Niculescu a spus că este exclus ca pensiile să rămână înghețate și anul viitor. „Va exista o indexare. Cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2027. Nu îmi imaginez ca, după doi ani, să nu existe”, a spus el.