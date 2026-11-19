Se închid toate școlile din județul Vrancea: Cursurile sunt suspendate vineri dimineața, după ce ANM a emis Cod roșu de vreme rea

1 minut de citit Publicat la 16:52 19 Noi 2026 Modificat la 17:01 19 Noi 2026

Școlile se închid temporar în Vrancea. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate vineri, 20 noiembrie 2026, în toate unitățile de învățământ din județul Vrancea, până la ora 12:00. Decizia a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), în contextul avertizării meteorologice de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intensificări puternice și susținute ale vântului, a transmis ISU Vrancea.

Hotărârea CJSU Vrancea nr. 47 a fost adoptată joi, 19 noiembrie 2026, în cadrul unei ședințe extraordinare desfășurate sub conducerea prefectului județului Vrancea, Lauriana Ailincuței.

Măsura are caracter preventiv și urmărește protejarea elevilor, a cadrelor didactice și a personalului din unitățile de învățământ, în condițiile fenomenelor meteorologice periculoase prognozate.

Avertizarea de cod roșu este valabilă vineri, 20 noiembrie, în intervalul orar 01:00-10:00, și vizează intensificări puternice și susținute ale vântului.

Cum vor fi recuperate cursurile

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în colaborare cu unitățile de învățământ, va stabili modalitatea de desfășurare și recuperare a cursurilor suspendate. Totodată, instituția va asigura informarea tuturor unităților de învățământ din județ.

Autoritățile le recomandă vrâncenilor să manifeste prudență maximă pe durata avertizării meteorologice și să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, în special în intervalul în care sunt prognozate fenomenele periculoase.

De asemenea, populația este sfătuită să nu staționeze și să nu parcheze autovehiculele în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare sau a elementelor de construcție care ar putea fi desprinse de vânt.

O altă recomandare este asigurarea obiectelor aflate pe balcoane, terase și în gospodării, care ar putea fi luate de rafalele puternice. Autoritățile atrag atenția și asupra riscurilor asociate activităților în aer liber, pe care oamenii sunt sfătuiți să le evite pe durata manifestării fenomenelor meteorologice extreme.

Vrâncenii sunt îndemnați să urmărească informările oficiale și să respecte recomandările autorităților. În cazul producerii unor situații care pun în pericol viața, sănătatea sau bunurile, aceștia trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112.

Informațiile au fost transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea și Instituția Prefectului – Județul Vrancea.