Crin Antonescu, despre reforma administrativă: „Vă spun că am încredere între 5 și 10 la sută că așa ceva se poate”

Crin Antonescu. sursa foto: Hepta

Crin Antonescu nu crede că reforma administrativ-teritorială anunțată de guvern va reuși. Fostul lider liberal spune că are o încredere de doar 5 până la 10% că proiectul poate fi dus la capăt. Totuși, el consideră că guvernul ar trebui să își asume răspunderea pentru reformă, indiferent de riscuri, pentru că schimbarea este necesară.

„În 2013-2014, chiar am fost președintele unei comisii pentru revizuirea Constituției, deci un pachet mult mai larg, care includea însă – și care era un punct foarte important – și reforma administrativ-teritorială. Exista atunci o majoritate de mai bine de două treimi în Parlament și, ca atare, prima condiție ar fi fost satisfăcută”, a declarat Antonescu vineri seara, la Antena 3 CNN.

Din acea experiență, acesta spune că a înțeles cât de complicată este o astfel de reformă, pentru că în joc sunt atât interesele electorale ale partidelor, cât și probleme administrative greu de anticipat.

„Ce rețin din el este că nu e o discuție simplă; ea are foarte multe conotații, de la conotații electorale și, evident, interese partizane, care nu pot fi puse total în paranteză niciodată, până la aspecte de natură administrativă, care chiar pot scăpa la prima vedere, cu cele mai bune intenții. Ceea ce aștept eu acum, fără emoție – cum spuneați, presupun, ironic –, ceea ce aștept, cred că ar fi bine să se întâmple, este ca proiectul acesta să se discute”, a precizat Crin Antonescu.

„Nu va câștiga nimeni nimic”

Fostul lider al național liberalilor crede, însă, că reforma va ajunge doar un nou motiv de ceartă între PSD, PNL și USR. Dacă partidele se vor acuza reciproc, ca în ultimul an și jumătate, toată lumea va pierde, avertizează el.

„Dacă se poate, sunt destul de sceptic, dar, zic așa: dacă se poate, dincolo de această luptă pe spații mici cu care ne-am obișnuit într-un an și jumătate. Adică, dacă va fi aceeași bătălie, din punctul meu de vedere, aceeași polemică oarecum anacronică, PNL, PSD, USR și pe acest subiect – adică PSD-ul încercând să arate: «Uite că voi v-ați pierdut, dar noi o facem, dacă nu cumva ne împiedicați voi», iar ceilalți: «Nu, vă prefaceți, nu vreți, de fapt, să faceți nimic, că doar voi sunteți pesediști, care sunteți antireformiști» și așa mai departe –, nu va câștiga nimeni nimic”, a spus Antonescu.

Un nou eșec ar afecta și mai mult imaginea clasei politice, în special a partidelor mari, crede el.

„Subiectul e oricum foarte greu, este greu și pentru o acțiune de consens la un moment dat; cu atât mai mult, cred că se riscă încă un eșec care va costa suplimentar masa politică, imaginea clasei politice și, bineînțeles, partidele cele mai importante”, a adăugat el.

„Am fost un pic surprins că PSD a luat taurul de coarne”

Crin Antonescu recunoaște că a fost surprins că PSD și-a asumat acest proiect. Partidul care va face pași serioși în direcția reformei va avea de câștigat, spune el, pentru că toată lumea pare să fie de acord că reforma este necesară.

„Eu, ca să vă spun sincer, am fost un pic surprins – ca și ceilalți, de fapt, sau pe alocuri – de faptul că PSD-ul a luat taurul de coarne sau cel puțin a anunțat că o face. Cine va reuși sau va face niște pași serioși, credibili în această materie, cred că va avea de câștigat. Dar, până la urmă, bucătăria propagandistică e una – și acolo nebănuite sunt căile Domnului sau ale domnilor – și realitatea este alta. Realitatea pe care văd că, nu știu, fără excepție, o acceptă toată lumea, e că o reformă este necesară. Cu cât, unde și în ce fel, asta, sigur, e un subiect și de dezbatere publică, dar și de acțiune politică foarte concertată, foarte țintită și foarte responsabilă”, a explicat fostul lider liberal.

Întrebat cât de mari sunt șansele ca reforma să reușească, Antonescu a dat o estimare foarte pesimistă: „Vă spun că am încredere între 5 și 10 la sută că așa ceva se poate.”

În spațiul public circulă ideea că Guvernul Niculescu și-ar putea asuma răspunderea pentru reformă, chiar cu riscul de a cădea. Crin Antonescu susține această variantă. El atrage însă atenția că o reformă care afectează milioane de oameni trebuie explicată societății, nu impusă.

„Eu cred că ar fi un gest de fermitate politică și de eficiență politică. Dacă acest Guvern reușește să contureze un proiect coerent, național de reformă, reușește să îl comunice – pentru că în acest caz, sigur că tehnic, își poate asuma răspunderea, poate angaja răspunderea, dar este cel mai spectaculos exemplu de lege pe care îți angajezi răspunderea, dar în legătură cu care trebuie să comunici cu societatea, pentru că e o măsură care afectează cu adevărat milioane de oameni și nu o poți face împotriva lor sau într-o necunoștință generală de cauză”, a spus el.

Chiar dacă susține asumarea răspunderii, Antonescu rămâne sceptic. Spune că statul român funcționează greu, atât la nivelul guvernului, cât și al administrației prezidențiale.

„Deci, eu cred că, indiferent de riscuri, asta ar trebui să facă acest Guvern. Iar nu sunt foarte optimist în această privință. În general, eu consider că statul nostru e un fel de stat cu handicap, așa, adică destul de sever și la nivelul funcționării administrației prezidențiale, și la nivelul guvernamental, și de ieri, și de azi – adică este cam «învață să meargă pe bicicletă la locul de muncă»”, a concluzionat Crin Antonescu.