Al treilea cutremur, în România, în nici 24 de ore. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

1 minut de citit Publicat la 22:35 18 Noi 2026 Modificat la 22:51 18 Noi 2026

Al treilea cutremur în România în mai puțin de 24 de ore, după seismul de 5,7. Sursa foto: Getty Images

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunţat miercuri seara că a avut loc un nou cutremur în România – al treilea, la nici 24 de ore de la cel de 5,7 grade pe scara Richter, înregistrat în zona seismică Vrancea, dar care s-a simțit puternic şi la București. Al doilea seism s-a produs în după-amiaza acestei zile, iar magnitudinea lui a fost de 2.

Potrivit INCDFP, în această seară, la ora 20:05:21, ora locală a României, s-a înregistrat în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab cu magnitudinea 3.1, la adâncimea de 124.4km.

Acest nou seism s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52.5km NV de Buzău, 57.5km N de Ploieşti, 58.9km SE de Braşov, 62.8km SE de Sfântu-Gheorghe, 75.7km SV de Focşani, 86.4km NE de Târgovişte.

Cutremurul cu magnitudinea 5,7, cel mai puternic din Vrancea, în ultimii 8 ani

Seismul, raportat iniţial la 6,5 pe Richter, a fost reevaluat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului la 5,7. Epicentrul acestuia a fost la aproape 50 de kilometri de Focşani, la 120 de km adâncime.

Mulţi dintre români au fost treziți noaptea trecută de o alarmă puternică venită de pe telefoanele mobile, în timpul cutremurului puternic înregistrat în zona Vrancea. Mesajele au fost trimise de Android Earthquake Alerts, un sistem dezvoltat de Google, care poate detecta un seism imediat după declanșarea lui și îi poate avertiza pe oameni cu câteva secunde înainte să simtă mișcările puternice ale pământului.

Camerele de supraveghere instalate în locuințele oamenilor au surprins secundele în care pământul a început să se miște.

Cutremurul din noaptea de marţi spre miercuri a fost cel mai puternic produs în zona seismică Vrancea, în ultimii opt ani. Unele seismice au zguduit jumătate din România, iar mişcarea pământului a durat aproximativ 10 secunde. Unda a trecut şi graniţele ţării noastre şi a fost detectată de sistemele de alertare din alte 17 state, printre care se numără Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Polonia şi Rusia.