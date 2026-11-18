Restricții de trafic pe DN1, inclusiv noaptea, la intrarea în București: Banda 3 va fi închisă, la anumite ore, timp de 21 de zile

Modificat la 14:16 18 Noi 2026

Publicat la 14:16 18 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 14:16 18 Noi 2026 Modificat la 14:16 18 Noi 2026

Restricții de trafic pe DN1, începând din 18 noiembrie 2026. Sursa foto: Metrorex/ Magistrala 6

Șoferii care circulă pe DN1, în zona Aleea Privighetorilor, de la intrarea în București, trebuie să se pregătească pentru restricții temporare de trafic.

Măsurile au intrat în vigoare în noaptea de 17 spre 18 noiembrie și sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor la Interstația Washington – Paris, parte a Secțiunii Nord a Magistralei 6 de metrou.

Potrivit informațiilor transmise de Metrorex, restricțiile sunt aplicate pe DN1, între kilometrii 10+200 și 10+500, în zona Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și a Liceului Francez Anna de Noailles.

Banda centrală va fi închisă în fiecare noapte

Timp de 21 de zile, în intervalul orar 23:00 – 05:00, circulația va fi restricționată pe banda centrală (banda 3), pe ambele sensuri de mers. Traficul se va desfășura pe celelalte două benzi disponibile pentru fiecare sens.

Pe timpul zilei, în afara intervalului nocturn, circulația va reveni la normal, pe toate cele trei benzi ale fiecărui sens.

Ce lucrări vor fi executate pe DN1

Conform Metrorex, intervențiile presupun demontarea parapetului metalic amplasat pe axul drumului, precum și executarea unor reparații asfaltice.

Lucrările sunt necesare în contextul proiectului de extindere a rețelei de metrou prin Magistrala 6.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Restricțiile vor fi aplicate exclusiv pe timpul nopții, astfel că traficul se va desfășura în condiții normale în timpul zilei.