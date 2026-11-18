Toți ochii pe Narendra Modi, la fotografia de grup. Ce a ridicat premierul indian de jos și a băgat în buzunar

2 minute de citit Publicat la 14:10 18 Noi 2026 Modificat la 14:13 18 Noi 2026

Premierul indian Narendra Modi a atras atenția la fotografia de grup a liderilor Quad, la Manila, când s-a aplecat, a ridicat de pe covor un cartonaș cu drapelul Indiei și l-a pus în buzunar.FOTO Profimedia Images

Premierul indian Narendra Modi a atras atenția la fotografia de grup a liderilor Quad, la Manila, când s-a aplecat, a ridicat de pe covor un cartonaș cu drapelul Indiei și l-a pus în buzunar. Momentul a fost surprins în imagini, la summitul ASEAN.

În imagini se vede cum Modi ridică un cartonaș alb, dreptunghiular, pe care era imprimat drapelul Indiei. Acesta părea să fie unul dintre marcajele așezate pe covor pentru a le indica liderilor unde să stea la fotografia oficială.

Alături de Modi au pozat președintele american Donald Trump, premierul australian Anthony Albanese și premierul Japoniei, Sanae Takaichi.

Uncomfortable with floor marker that had the Indian National Flag on it, Prime Minister Narendra Modi picked up the position tag before posing for the photo-op at the Quad Leaders' Summit in Manila, Philippines....#quadsummit #NarendraModi https://t.co/YbGOVBFhsc — Megha Prasad (@MeghaSPrasad) November 17, 2026

Într-un alt moment surprins de camere, Modi a părut să sugereze că era timpul să plece, în timp ce Trump încă răspundea întrebărilor jurnaliștilor. "Mergem?", a întrebat premierul indian. Modi nu a avut nicio reacție vizibilă nici când Trump l-a descris în discursul său drept "un om puternic", scrie India Today .

În discursul de la summit, Narendra Modi a descris Quad drept "un parteneriat constructiv și de încredere". El a evidențiat rolul grupului în regiunea indo-pacifică, de la securitatea maritimă și consolidarea lanțurilor de aprovizionare până la cooperarea în domeniul noilor tehnologii și intervenția în caz de dezastre.

Modi a amintit că miniștrii de externe ai celor patru țări s-au întâlnit de cinci ori din ianuarie 2025, ceea ce reflectă, în opinia sa, angajamentul politic al membrilor. Premierul indian și-a exprimat încrederea că reuniunea de la Manila va ajuta cele patru țări să stabilească obiective concrete pentru următoarea etapă a cooperării.

Întâlnirea de la Manila a fost prima reuniune la nivel de lideri din septembrie 2024, când summitul a fost găzduit de președintele american de atunci, Joe Biden, la Wilmington, în statul Delaware. A fost și primul summit Quad din al doilea mandat al lui Donald Trump.

India urma să găzduiască reuniunea liderilor în 2025, însă aceasta nu a mai avut loc din cauza dificultăților de programare și a incertitudinii privind o vizită a lui Trump în India. Cele patru țări au continuat discuțiile la nivel ministerial.

Quad, denumirea prescurtată a Dialogului Cvadrilateral de Securitate, reunește India, Statele Unite, Japonia și Australia. Grupul urmărește să promoveze o regiune indo-pacifică liberă, deschisă și incluzivă, prin cooperare în domenii precum securitatea maritimă, infrastructura, lanțurile de aprovizionare, tehnologiile emergente și răspunsul la dezastre.