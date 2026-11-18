Una dintre cele mai mari companii de transport naval introduce 2 taxe pentru România şi Bulgaria. Marea Neagră a devenit zonă de război

1 minut de citit Publicat la 13:20 18 Noi 2026 Modificat la 13:20 18 Noi 2026

Marea Neagră a devenit zonă de război. Foto: Getty Images

Compania Maersk din Danemarca, specializată în transportul martim, a anunţat că introduce taxa pentru costurile operaționale de urgență la export și taxa pentru recuperarea costurilor operaționale de urgență pentru rutele navale care implică România, Bulgaria, dar şi Georgia, având ca punct de plecare sau destinație orice regiune a lumii, din cauza riscurilor de securitate din Marea Neagră. Noile taxe variază între 30 şi 60 dolari pentru fiecare container.

Noile taxe vor intra în vigoare în funcție de categoria de reglementare a țărilor, după cum urmează:

Țări nereglementate: 14 noiembrie 2026, până la o nouă notificare.

Țări reglementate: 14 decembrie 2026, până la o nouă notificare.

Vietnam: 29 noiembrie 2026

La 16 septembrie, zona maritimă a Mării Negre a fost desemnată drept zonă cu risc de război de către Joint War Committee (JWC), în cadrul sistemului său de zone specificate (Listed Areas – JWLA), ceea ce a dus la costuri suplimentare legate de riscul de război și la cheltuieli mai mari de voiaj pentru navele care operează în regiune.

Astfel, Maersk a luat decizia de a introduce taxe suplimentare pentru România, Bulgaria şi Georgia, din cauza riscurilor de securitate din Marea Neagră. Taxele variază între 30 şi 60 dolari pentru fiecare container.

Compania a mai transmis că tarifele pot face obiectul unor taxe suplimentare aplicabile, inclusiv taxe locale și taxe pentru situații neprevăzute. Aceste tarife nu sunt influențate și nici nu influențează vreun tarif notificat, publicat sau depus în conformitate cu cerințele de reglementare locale.

În cazul schimburilor comerciale care intră sub incidența Legii Transportului Maritim din SUA (US Shipping Act) sau a Reglementărilor Maritime din China, cotațiile sau taxele suplimentare care diferă de tarifele Maersk nu sunt obligatorii pentru Maersk, decât dacă sunt incluse într-un contract de servicii sau într-un act adițional la un astfel de contract, depus la Comisia Federală Maritimă (FMC) sau la Bursa de Transport Maritim din Shanghai (Shanghai Shipping Exchange), după caz, a mai anunţat Maersk.