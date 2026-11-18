România se apropie de 400.000 de prosumatori. Din ce în ce mai mulți investesc în baterii de stocare

1 minut de citit Publicat la 12:22 18 Noi 2026 Modificat la 12:22 18 Noi 2026

Dintre prosumatorii racordaţi la reţelele electrice, 357.148 sunt persoane fizice. Foto: Getty Images

Numărul prosumatorilor racordaţi la reţelele electrice a ajuns, la finalul lunii septembrie, la 394.868, a anunţat, miercuri, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Într-o singură lună, numărul acestora a crescut cu 9.077. ANRE a adăugat că, în prezent, puterea electrică instalată totală a prosumatorilor a crescut la 4.389,69 MW, potrivit Agerpres.



Dintre prosumatorii racordaţi la reţelele electrice, 357.148 sunt persoane fizice, cu o putere instalată de 2.273,50 MW, iar 37.720 sunt persoane juridice, cu o putere instalată de 2.116,19 MW.



Conform ANRE, creşte şi interesul pentru stocarea energiei. Astfel, 156.548 de prosumatori deţin instalaţii de stocare, dintre care 151.404 persoane fizice şi 5.144 persoane juridice. Faţă de luna august, numărul prosumatorilor cu instalaţii de stocare a crescut cu 5.508.



La nivel teritorial, cele mai multe instalaţii de prosumatori sunt înregistrate în Ilfov - 22.172, Timiş - 18.673 şi Bihor - 18.357.

Câţi bani pot obţine prosumatorii de la stat pentru stocare

Ministerul Mediului a anunţat, marţi, că prosumatorii persoane fizice vor putea solicita, începând cu 20 noiembrie 2026, finanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pentru achiziția bateriilor de stocare a energiei electrice.

AFM acoperă maximum 75% din valoarea totală a proiectului, în limita a 15.000 de lei, TVA inclus. Diferența reprezintă contribuția proprie. Standardul de cost maxim eligibil este de 1.500 de lei/kWh, TVA inclus.

Evaluarea se face pe baza a trei criterii, cu un punctaj total de maximum 100 de puncte, a transmis ministerul Mediului:

Capacitatea bateriei: maximum 40 de puncte. Pragul pentru punctajul maxim a fost redus de la 20 kWh la 15 kWh.

Contribuția proprie: maximum 35 de puncte. Punctajul crește în funcție de suma suportată de solicitant și ajunge la maximum pentru o contribuție de cel puțin 15.000 de lei.

Finanțările anterioare pentru stocare: 25 de puncte pentru solicitanții care nu au mai beneficiat de un astfel de sprijin din fonduri publice;

Pot participa și prosumatorii care au mai primit finanțare publică pentru baterii.