Câţi bani pot obţine prosumatorii de la stat pentru baterii de stocare. Ministerul Mediului a anunţat şi cum se acordă finanțarea

1 minut de citit Publicat la 11:03 17 Noi 2026 Modificat la 11:03 17 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ministerul Mediului a anunţat, marţi, că prosumatorii persoane fizice vor putea solicita, începând cu 20 noiembrie 2026, finanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pentru achiziția bateriilor de stocare a energiei electrice. Românii pot primi până la suma de 15.000 de lei. Autorităţile au explicat şi cum vor fi selectaţi beneficiarii.

Evaluarea se face pe baza a trei criterii, cu un punctaj total de maximum 100 de puncte, a transmis ministerul Mediului.

"Din 20 noiembrie, prosumatorii persoane fizice se pot înscrie în programul AFM pentru o finanțare de până la 15.000 de lei destinată bateriilor de stocare. Acestea permit păstrarea energiei produse de panourile fotovoltaice și folosirea ei atunci când gospodăria are nevoie", a precizat instituţia.

"Ghidul de finanțare a fost publicat în Monitorul Oficial, iar pe 20 noiembrie deschidem înscrierile pentru persoanele fizice. Înscrierea instalatorilor a început pe 16 noiembrie și avem deja 376 de firme înscrise până la acest moment.

Prin acest program, îi sprijinim pe prosumatori să stocheze energia pe care nu o consumă imediat și să o folosească ulterior, reducând astfel cantitatea de energie cumpărată din rețea. Pentru beneficiari, o schimbare esențială este selecția pe bază de punctaj: contează caracteristicile proiectului, nu rapiditatea cu care este depus”, a declarat ministrul Natalia Intotero.

"Înscrierile persoanelor fizice: 20 noiembrie 2026, ora 10:00 – 25 noiembrie 2026, ora 23:59.

Ce finanțare poți primi?

AFM acoperă maximum 75% din valoarea totală a proiectului, în limita a 15.000 de lei, TVA inclus. Diferența reprezintă contribuția proprie. Standardul de cost maxim eligibil este de 1.500 de lei/kWh, TVA inclus.

Cum sunt selectate proiectele?

Evaluarea se face pe baza a trei criterii, cu un punctaj total de maximum 100 de puncte:

Capacitatea bateriei — maximum 40 de puncte. Pragul pentru punctajul maxim a fost redus de la 20 kWh la 15 kWh.

Contribuția proprie — maximum 35 de puncte. Punctajul crește în funcție de suma suportată de solicitant și ajunge la maximum pentru o contribuție de cel puțin 15.000 de lei.

Finanțările anterioare pentru stocare — 25 de puncte pentru solicitanții care nu au mai beneficiat de un astfel de sprijin din fonduri publice.

Poți participa și dacă ai mai primit finanțare publică pentru baterii, cu condiția ca noul proiect să fie o investiție distinctă de cea finanțată anterior", a mai transmis ministerul Mediului.