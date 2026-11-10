ANRE aprobă noi reguli pentru prosumatori. FACIAS: „Românii vor putea beneficia de energia pe care o produc, fără blocaje birocratice”

3 minute de citit Publicat la 19:00 10 Noi 2026 Modificat la 19:00 10 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

ANRE a aprobat noi reguli pentru prosumatori, iar sute de mii de români vor putea beneficia de energia pe care o produc, fără blocajele impuse de birocrație. După ce Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a atras, în repetate rânduri, atenția asupra încălcării drepturilor prosumatorilor și a cerut autorităților să pună capăt blocajelor administrative, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat aprobarea unor noi reguli privind compensarea lunară a energiei electrice, utilizarea excedentului pentru mai multe locuri de consum și plata sumelor restante, transmite FACIAS într-un comunicat oficial.

Decizia reprezintă un pas important în direcția revendicărilor formulate de FACIAS, care a avertizat că sute de mii de români sunt împiedicați să beneficieze de drepturile recunoscute prin lege, în timp ce valoarea energiei produse și livrate în rețea rămâne blocată în relația cu furnizorii.

FACIAS a reclamat public faptul că Legea nr. 160/2026, intrată în vigoare la 26 iulie, nu era aplicată corespunzător din cauza întârzierii adoptării normelor de către ANRE. Deși legea stabilea un termen de 60 de zile pentru elaborarea reglementărilor necesare, acesta a expirat la 24 septembrie 2026, fără ca mecanismele prevăzute de actul normativ să devină pe deplin funcționale.

În fața acestui blocaj, FACIAS a inițiat procedura administrativă prealabilă împotriva ANRE și a solicitat intervenția urgentă a Ministerului Energiei, printr-o scrisoare deschisă adresată ministrului Dumitru Chisăliță.

Fundația a cerut explicații oficiale pentru nerespectarea termenului legal, un calendar precis de aplicare a noilor reguli și identificarea unor soluții prin care prosumatorii să nu piardă beneficiile financiare aferente energiei livrate în rețea după intrarea în vigoare a legii.

Ce se schimbă pentru prosumatori

Noile reglementări anunțate de ANRE vizează trei probleme esențiale pentru cetățenii care produc energie electrică din surse regenerabile:

Compensarea lunară a energiei: o evidență și o decontare mai clare ale energiei consumate și ale celei livrate în rețea

Utilizarea excedentului pentru mai multe locuri de consum: posibilitatea valorificării energiei produse pentru achitarea facturilor aferente altor proprietăți eligibile ale aceluiași prosumator, în condițiile reglementate

Plata sumelor restante: stabilirea mecanismelor de decontare a sumelor datorate prosumatorilor de către furnizori

În cazul persoanelor fizice care dețin instalații cu o putere de cel mult 27 kW, legea permite inclusiv utilizarea valorii excedentului de energie pentru plata facturilor la gaze naturale, atunci când serviciile sunt asigurate de același furnizor.

Aceste măsuri au o importanță deosebită pentru gospodăriile care au investit din propriile economii în panouri fotovoltaice, contribuind la producția națională de energie regenerabilă.

Potrivit datelor oficiale ANRE invocate de FACIAS, la 31 iulie 2026, România avea 373.249 de prosumatori, dintre care 337.607 persoane fizice. Pentru acești cetățeni, aplicarea efectivă a legii înseamnă posibilitatea de a utiliza mai eficient valoarea energiei produse și de a reduce presiunea facturilor asupra bugetului familial.

FACIAS: Drepturile cetățenilor nu pot fi suspendate din cauza birocrației

FACIAS consideră că anunțul ANRE confirmă necesitatea intervențiilor prin care fundația a solicitat respectarea legii și protejarea intereselor prosumatorilor.

Fundația a avertizat că dificultățile administrative ale autorităților și necesitatea adaptării sistemelor informatice ale furnizorilor nu pot constitui justificări pentru amânarea unor drepturi stabilite de Parlament.

Este inadmisibil ca românilor să li se ceară să își achite facturile la termen, în timp ce instituțiile statului întârzie să adopte normele necesare pentru ca aceiași cetățeni să beneficieze de valoarea energiei pe care o produc.

FACIAS salută aprobarea noilor reguli, dar subliniază că simpla adoptare a unor reglementări nu este suficientă. Drepturile prosumatorilor trebuie să se reflecte efectiv în facturi, în compensările realizate de furnizori și în recuperarea sumelor datorate.

Fundația va urmări modul în care noile prevederi sunt implementate, termenele concrete de aplicare și felul în care sunt protejați cetățenii care au fost afectați de întârzierile administrative.

FACIAS solicită ca niciun prosumator să nu piardă beneficiile recunoscute prin Legea nr. 160/2026 din cauza întârzierilor instituțiilor statului și ca eventualele sume datorate să fie calculate și achitate potrivit legii.

Statul trebuie să respecte drepturile cetățenilor cu aceeași rigurozitate cu care le pretinde acestora să își respecte obligațiile. FACIAS va continua să intervină ori de câte ori birocrația, inacțiunea sau abuzurile instituționale afectează drepturile românilor.