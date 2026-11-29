„Importanță strategică”: Un dispozitiv chinezesc produce oxigen pe Marte mai eficient decât cel al NASA, folosind microunde și magneți

2 minute de citit Publicat la 15:02 29 Noi 2026 Modificat la 15:02 29 Noi 2026

Dispozitivul chinezesc adoptă o abordare diferită. În loc de căldură, acesta utilizează microunde. sursa foto: Getty

Cercetătorii chinezi au dezvoltat un dispozitiv experimental capabil să transforme dioxidul de carbon din atmosfera marțiană în oxigen, folosind microunde și magneți, fără a necesita temperaturi extreme. În testele de laborator, prototipul a descompus peste 50% din dioxidul de carbon introdus, depășind limita atinsă de metodele convenționale și deschizând noi perspective pentru susținerea unor viitoare misiuni cu echipaj uman pe Marte, potrivit scmp.com.

Cercetătorii au subliniat că o sursă constantă de oxigen de înaltă puritate este esențială pentru orice ședere prelungită pe Marte. „Pentru a satisface nevoile fiziologice de bază, fiecare astronaut ar avea nevoie de aproximativ 0,8 -1 kg de oxigen pe zi”, a scris echipa condusă de Zhang Xiao, de la Laboratorul pentru Explorarea Spațiului Îndepărtat din Hefei, estul Chinei.

Iar pe Marte nu există o lipsă a materiei prime, întrucât dioxidul de carbon reprezintă aproximativ 95% din atmosferă, potrivit lucrării menționate.

MOXIE, dezvoltat de NASA, un dispozitiv de mărimea unei baterii auto și cu o greutate de 17 kg, a demonstrat că atmosfera marțiană poate fi transformată într-o substanță pe care astronauții o pot respira. În cele 16 cicluri de funcționare desfășurate între 2021 și 2023, acesta a produs 122 de grame de oxigen, o cantitate aproximativ egală cu cea pe care o respiră un câine de talie mică în 10 ore.

Totuși, acesta funcționează ca un filtru încins la roșu, utilizând electricitatea pentru a extrage oxigenul printr-un perete ceramic. Echipa chineză a explicat că temperaturile atât de ridicate consumă multă energie, iar ciclurile repetate de încălzire și răcire pot duce la uzura ceramicii, provocând fisuri; în plus, praful marțian sporește acest risc.

Dispozitivul chinezesc adoptă o abordare diferită. În loc de căldură, acesta utilizează microunde, la aceeași frecvență cu cea a unui cuptor cu microunde casnic, împreună cu magneți puternici.

Cum funcționează tehnologia

Magneții determină electronii să se rotească, iar microundele îi impulsionează ritmic, asemenea unui copil într-un leagăn care primește un brânci exact în momentul potrivit. Electronii energizați descompun moleculele de dioxid de carbon, eliberând atomi de oxigen care se combină pentru a forma oxigenul pe care îl respirăm.

Reducerea dimensiunilor camerei a reprezentat partea dificilă, a precizat echipa. În mod normal, microundele la această frecvență nu pot traversa un tub mai îngust de aproximativ 7 cm; prin urmare, cercetătorii au conceput o „fereastră” ceramică cu o formă specială, menită să direcționeze undele în spațiul mai restrâns.

Aceștia au construit prototipul în laborator, introducând dioxid de carbon într-o mică incintă vidată, înconjurată de electromagneți, și au monitorizat reacțiile analizând culorile luminii emise. Dispozitivul a funcționat consumând doar 10 wați, aproximativ cât consumă un bec LED.

„Rezultatele oferă resurse tehnice esențiale pentru dezvoltarea sistemelor de susținere a vieții destinate viitoarelor baze de pe Marte și au o importanță strategică majoră pentru progresul tehnologiei chineze de explorare a spațiului îndepărtat”, au spus cercetătorii.

În etapa următoare, cercetătorii intenționează să măsoare cu precizie cantitatea de oxigen produsă de prototip și consumul de energie al acestuia. De asemenea, plănuiesc să testeze dispozitivul folosind un amestec de gaze similar atmosferei reale de pe Marte, să reducă dimensiunile întregului echipament prin modificarea frecvenței microundelor și să găsească soluții pentru colectarea oxigenului, precum și pentru alimentarea sistemului cu energie solară.