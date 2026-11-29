Rusia lui Putin reînființează fostele „batalioane de construcții” din perioada armatei sovietice

<1 minut de citit Publicat la 12:32 29 Noi 2026 Modificat la 12:32 29 Noi 2026

Soldați sovietici pe Frontul de Est. Foto: Getty Images

Ministerul rus Apărării a decis reîinființarea unităților militare specializate în lucrări de construcții (geniu), a căror organizare e similară celei din perioada armatei sovietice, informează publicația Militarnîi.

Adjunctul ministrului Apărării, general-locotenentul Pavel Fradkov, a anunțat decizia într-un interviu acordat publicației ruse Vesti.

Noile unități de construcții vor fi alcătuite din recruți și militari angajați pe bază de contract. Aceste unități vor fi însărcinate cu construirea de facilități specifice infrastructurii militare.

Astfel, în toate ramurile și unitățile forțelor armate ruse urmează a fi înființate direcții și departamente specializate în astfel de construcții.

Obiectivul principal al înființării noilor batalioane de construcții militare îl reprezintă reducerea dependenței Ministerului rus al Apărării față de firmele civile de construcții contractate pentru diverse construcții necesare armatei ruse, precum aerodromuri, porturi, garnizoane sau facilități de infrastructură specifice forțelor nucleare.

Vladimir Putin a semnat pe 27 iulie 2026 decretul de reactivare a acestor unități. Pentru acest scop, au fost create 27.000 de noi posturi în armata rusă. Decizia înființării acestor trupe de geniu vine după numirea lui Andrei Belousov ca ministru al Apărării, în urma mai multor scandaluri de corupție legate de construirea de facilități cu destinație militară.