Chinezii au inaugurat o linie circulară de metrou SF. Are 37 de stații, trenurile sunt autonome, iar traseul trece pe sub râuri

2 minute de citit Publicat la 09:32 29 Noi 2026 Modificat la 09:32 29 Noi 2026

Linia a fost deschisă oficial pe 29 octombrie 2026, odată cu punerea în funcțiune a celei de-a doua etape a proiectului. FOTO: wuhan.gov

China a inaugurat o linie circulară de metrou cu o lungime de 59,9 kilometri, pe care circulă trenuri complet autonome, fără mecanic. Linia 12 din orașul Wuhan are 37 de stații subterane și leagă șapte districte centrale, fiind în prezent cea mai lungă linie circulară de metrou din China, potrivit railway-news.com.

Linia a fost deschisă oficial pe 29 octombrie 2026, odată cu punerea în funcțiune a celei de-a doua etape a proiectului. Aceasta completează traseul circular, care conectează cartierele Hankou, Hanyang și Wuchang, situate de o parte și de alta a fluviului Yangtze.

Noua magistrală este a doua cea mai lungă linie circulară de metrou din lume, potrivit informațiilor publicate despre proiect, și prima de această amploare care utilizează trenuri complet autonome. Traseul este integral subteran și include traversări pe sub râuri, printre care un tunel de aproximativ patru kilometri pe sub fluviul Yangtze.

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O călătorie pe întregul traseu circular durează aproximativ 96 de minute. Trenurile circulă la intervale de patru minute în orele de vârf și de șase minute în afara acestora.

Trenuri care funcționează fără intervenția unui mecanic

Garniturile care deservesc linia sunt fabricate de compania chineză CRRC și utilizează tehnologia GoA4, cel mai înalt nivel de automatizare în transportul feroviar. Aceasta permite desfășurarea întregului proces de operare fără intervenția personalului aflat la bord.

Trenurile se activează automat în fiecare dimineață, își efectuează verificările tehnice și pleacă din depou. În timpul circulației, gestionează singure accelerarea, frânarea, opririle în stații și schimbarea sensului de mers. La finalul programului, își planifică automat întoarcerea la depou și intră în modul de repaus.

Automatizarea include și operațiunile de deschidere și închidere a ușilor, precum și verificarea condițiilor necesare pentru plecarea din stație. Sistemele de la bord utilizează senzori și tehnologii de analiză a imaginilor pentru monitorizarea căii și a mediului înconjurător.

Centrul de control al metroului poate prelua de la distanță operarea trenurilor atunci când este necesar.

Trenuri de 140 de metri, cu ferestre inteligente

Pe Linia 12 vor circula 79 de trenuri, fiecare alcătuit din șase vagoane și având o lungime de aproximativ 140 de metri. Garniturile sunt proiectate să atingă viteze de până la 80 km/h.

Primul tren care a circulat pe noua linie în ziua inaugurării a fost botezat Tanjiang și a fost dezvoltat în colaborare de CRRC Changchun și Wuhan Metro Group.

Garniturile sunt echipate cu ferestre inteligente transparente OLED, cu diagonala de 55 de inci, care afișează informații despre traseu, dar și materiale de promovare a turismului și culturii locale. Pasagerii au la dispoziție și facilități pentru încărcarea wireless a dispozitivelor.

Pentru construcția caroseriei și amenajarea interioară au fost folosite materiale din fibră de carbon, care reduc greutatea totală a unui tren cu aproximativ trei tone. Garniturile dispun și de un sistem de monitorizare a consumului de energie, menit să optimizeze utilizarea acesteia.

Odată cu deschiderea Liniei 12 și a unei extensii de 3,1 kilometri a liniei suburbane Yangluo, rețeaua de metrou din Wuhan a ajuns la o lungime totală de 581 de kilometri, distribuită pe 12 linii. Orașul a înregistrat peste 1,44 miliarde de călătorii cu metroul în cursul anului trecut.