WP: Iranul ar fi folosit Starlink pentru a coordona atacuri împotriva forțelor americane. Dezvăluirile l-au înfuriat pe Elon Musk

3 minute de citit Publicat la 08:53 29 Noi 2026 Modificat la 08:57 29 Noi 2026

Starlink ar fi permis Iranului să mențină comunicațiile și să coordoneze operațiunile dronelor de atac unidirecționale. FOTO: Getty Images

Iranul ar fi folosit rețeaua de internet prin satelit Starlink, dezvoltată de Elon Musk, pentru a coordona operațiuni militare împotriva forțelor americane, în timpul războiului declanșat în martie 2026. Potrivit unei dezvăluiri publicate de The Washington Post, informația a fost inclusă într-un raport clasificat prezentat în această vară secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

Dezvăluirile l-au înfuriat pe Musk, care aflase în aceeași perioadă că armata americană utiliza serviciul său pentru operarea unor drone de atac, fără abonamentul corespunzător.

Potrivit unei persoane familiarizate cu raportul întocmit de Comandamentul Central al SUA, Starlink ar fi permis Iranului să mențină comunicațiile și să coordoneze operațiunile dronelor de atac unidirecționale, în timp ce forțele americane vizau degradarea sistemelor tradiționale de comunicații ale Teheranului.

Purtătoarea de cuvânt a Pentagonului a declarat că instituția nu are cunoștință de existența unui astfel de raport adresat biroului secretarului Apărării. Ea a refuzat să comenteze dacă Iranul utilizează Starlink în operațiunile sale militare.

În același timp, armata americană folosea versiunea militarizată a serviciului, numită Starshield, pentru operarea dronelor LUCAS. Pentagonul plătea însă un abonament destinat operațiunilor terestre, deși utilizarea în operațiuni aeriene presupunea un tarif de cinci ori mai mare, potrivit surselor citate de publicația americană.

În mai, disputa dintre SpaceX și armata americană a devenit publică, după ce Musk a acuzat Pentagonul că utilizează necorespunzător sistemul civil Starlink în scopuri militare. Reuters relatase anterior că firma solicitase creșterea tarifului lunar pentru accesul la versiunea Starshield necesară operării dronelor, de la 5.000 la 25.000 de dolari.

Cum a ajuns Starlink în mâinile adversarilor SUA

Nu este prima dată când rețeaua lui Musk este folosită în scopuri militare de adversarii Statelor Unite. Rusia a introdus prin contrabandă terminale Starlink în Ucraina, unde le-a utilizat pentru comunicațiile de pe front și pentru sistemele de armament.

În ianuarie 2026, după ce armata ucraineană a identificat terminale Starlink montate pe drone rusești, Kievul a solicitat intervenția SpaceX. Compania a introdus restricții de viteză și a colaborat cu autoritățile ucrainene pentru crearea unei liste de terminale autorizate. Dispozitivele care nu se aflau pe listă au pierdut accesul la serviciu.

Ca urmare a acestor incidente, SpaceX a înăsprit și regulile privind distribuția terminalelor. Compania a impus verificări mai stricte ale identității clienților și a suspendat programul prin care distribuitorii autorizați puteau vinde echipamente prin intermediul unor subdistribuitori.

Musk a confirmat public măsurile adoptate împotriva utilizării neautorizate a rețelei de către Rusia, după ce ministrul ucrainean al Apărării i-a mulțumit companiei pentru reacția rapidă.

Dilema Starlink în Iran: accesul disidenților sau riscul utilizării militare

În ianuarie, SpaceX a oferit acces gratuit la Starlink utilizatorilor din Iran, după ce autoritățile de la Teheran au întrerupt internetul în timpul reprimării protestelor antiguvernamentale.

Rețeaua este folosită de disidenți și de iranienii care încearcă să ocolească restricțiile impuse de regim. Însă aceleași terminale pot ajunge și în posesia autorităților iraniene, care le-ar putea utiliza în scopuri militare.

Analiștii citați de The Washington Post spun că SpaceX ar putea dezactiva terminalele detectate pe teritoriul Iranului, dar o asemenea măsură ar afecta și accesul populației la internet.

„Dilema lor este că fie întrerup complet serviciul în întreaga țară, ceea ce înseamnă că nici măcar disidenții nu îl mai pot folosi, fie îl mențin activ pe teritoriul țării, ceea ce înseamnă că Gardienii Revoluției Islamice îl pot utiliza potențial în sistemele lor de armament”, a declarat un director din industria comunicațiilor prin satelit.

Spre deosebire de Ucraina, unde autoritățile pot verifica și autoriza individual terminalele, în Iran nu există o instituție de încredere cu care SpaceX să poată colabora pentru crearea unei liste albe, au explicat sursele publicației.

Problema este agravată de rețelele de companii-paravan și de contrabandă prin care Iranul încearcă să eludeze sancțiunile occidentale. Aceste mecanisme ar putea permite achiziționarea terminalelor prin intermediul unor intermediari care par legitimi, dar acționează în numele unor entități iraniene.

„Este pur și simplu foarte greu să controlezi un asemenea sistem”, a declarat Cari Stinebower, fostă avocată în cadrul Departamentului Trezoreriei al SUA.