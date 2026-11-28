Cum pregătesc localnicii din Harghita slănina de Crăciun: Apa sărată vine dintr-o fântână veche de sute de ani, săpată într-un stejar

1 minut de citit Publicat la 10:56 28 Noi 2026 Modificat la 10:56 28 Noi 2026

Fântâna din Lueta este cunoscută în tot județul Harghita, iar oamenii vin din diferite localități pentru a lua apă. FOTO: Antena 3 CNN

La Lueta, în județul Harghita, localnicii au făcut coadă la o fântână cu apă sărată, pe care o folosesc pentru a pune slănina și șunca de Crăciun în saramură. Fântâna, veche de sute de ani, este construită dintr-un trunchi uriaș de stejar, cu un diametru de aproximativ doi metri și o adâncime de peste patru metri.

Povestea fântânii cu apă sărată din Lueta a fost prezentată în ediția de sâmbătă a emisiunii Agricool.

Fântâna este deschisă timp de trei zile, iar în cea de-a patra zi oamenii așteaptă ca apa să se acumuleze din nou.

Fântâna din Lueta este cunoscută în tot județul Harghita, iar oamenii vin din diferite localități pentru a lua apă, care are o concentrație de sare de aproximativ 30%. Aceasta este folosită în special pentru conservarea alimentelor.

O localnică spune că folosește apa sărată atât la pâinea de casă, cât și la pregătirea verzei murate.

„Luăm pentru pâine, că facem pâine de casă, mai luăm și pentru varză la saramură. Noi nu folosim altă sare, venim la Lueta și luăm de aici mereu. Dă gust bun la mâncare”, a spus aceasta.

Un alt localnic povestește că apa de la fântână este folosită în fiecare zi, inclusiv pentru murături și alte preparate.

„O folosim în fiecare zi. Și la alimentație, și la murături, și la verdețuri. La varză punem 9 litri de apă și un litru de apă sărată”, a explicat bărbatul.

Apa este folosită și la pregătirea slăninii pentru Crăciun. Un localnic a explicat că aceasta este lăsată aproximativ o lună în saramură, înainte de a fi spălată și afumată.

„O lăsăm cam o lună de zile în saramură, după care o spălăm, după care o afumăm. Altfel iese gustul”, a povestit acesta.