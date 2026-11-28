Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre Circuitul Internațional Lusail înainte de Marele Premiu al Qatarului

3 minute de citit Publicat la 10:00 28 Noi 2026 Modificat la 10:00 28 Noi 2026

Imagine de la Marele Premiu al Qatarului din 2024. Foto: Getty Images

Formula 1 ajunge la Qatar pentru penultima cursă a sezonului 2026, care va avea loc pe Circuitul Internațional Lusail. Circuitul câștigase deja o reputație de spectacol în MotoGP înainte de a fi adăugat în calendarul F1 în 2021, debutând ca parte a unei triple curse din Orientul Mijlociu pentru încheierea sezonului, scrie Formula 1.

Calificările Marelui Premiu al Qatarului au loc sâmbătă, de la ora 20:00, în direct pe Antena 3 CNN și pe Antena PLAY. Grand Prix-ul va avea loc duminică, de la ora 17:45, în direct pe Antena 3 CNN și pe Antena PLAY.

Circuitul are o lungime de 5,419 km și este format din 16 viraje. Pe parcursul celor 57 de tururi, piloții vor acoperi o distanță totală de 308,611 km. Cel mai rapid timp pe tur a fost stabilit de Lando Norris, în 2024, fiind cronometrat cu 1:22.384.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Qatarului

Circuitul Internațional Lusail își câștigase deja o reputație de spectacol în MotoGP înainte de a fi adăugat în calendarul F1 în 2021, debutând ca parte a unei triple curse din Orientul Mijlociu pentru încheierea sezonului. El a fost conceput în principal pentru curse de motociclete, dar s-a dovedit a fi un loc captivant și pentru acțiunea pe patru roți.

Temperaturile calde din deșert, vitezele mari și traseul fluid creează o provocare unică atât pentru piloți, cât și pentru anvelopele Pirelli, cu o limită de 27 de tururi impusă pentru fiecare compus.

Cum e să pilotezi pe Circuitul Internațional Lusail

Piloții vor trebui să renunțe la vremea rece cu care s-au obișnuit în Las Vegas și să se pregătească pentru temperaturi ridicate, în ciuda sesiunilor care au loc după apusul soarelui.

Deși există schimbări minime de altitudine, forțele G ridicate și schimbările neîncetate de direcție adaugă greutate acestor condiții, făcând circuitul deosebit de solicitant.

Jolyon Palmer, fost pilot Renault de F1, spune că Marele Premiu al Qatarului „este plin de viraje la viteză medie și secțiuni fluide”.

„Având în vedere că nu este un circuit care să solicite frânarea excesivă, este vorba doar de găsirea nivelului optim de forță de apăsare pentru mașină. Există o singură oportunitate bună de depășire, și anume pe lunga linie dreaptă de start/sosire.

Bordurile pot fi destul de dure, așa că piloții vor trebui să fie atenți acolo, dar, pe de altă parte, fiind o cursă nocturnă, acest lucru va ajuta puțin pneurile în comparație cu căldura de după-amiază”, a spus el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

„Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă.

Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate.

Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

În Qatar, există patru zone desemnate: linia dreaptă de start/sosire, între virajele 3 și 4, între virajele 10 și 12 și ieșirea din virajul 15, până în 16.

ntre timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp.

Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare.

Pe Circuitul Internațional Lusail, punctul de detectare este la ieșirea din virajul 16, în timp ce linia de activare urmează la începutul liniei drepte de start/sosire.

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