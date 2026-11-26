FIFA a fost victima unui atac cibernetic. Gruparea de hackeri „Handsome Boy” susține că a furat 12 GB de date

1 minut de citit Publicat la 17:38 26 Noi 2026 Modificat la 17:38 26 Noi 2026

Semn FIFA. Foto: Hepta

FIFA a confirmat, joi seară, că a fost victima unui atac cibernetic în urma căruia au fost furate informații personale și comerciale. Totuși, BBC Sport scrie că datele compromise nu au inclus niciun document legat de controversata propunere FIFA Forward Enterprise, planul eșuat de vânzare a fondurilor pentru Campionatul Mondial al președintelui Gianni Infantino. Gruparea de hackeri „Handsome Boy Hacking Club” a revendicat atacul și a susținut că au fost furați 12 GB de date.

BBC scrie că nu este vorba de o defecțiune de sistem la nivelul forului de conducere al fotbalului mondial, dar infractorii s-ar fi dat drept angajați FIFA pentru a ajunge la documente.

„FIFA poate confirma că a fost victima unui atac cibernetic care a dus la acces neautorizat la un set limitat de informații personale și comerciale. FIFA colaborează îndeaproape cu autoritățile relevante, inclusiv cu forțele de ordine. FIFA condamnă în termenii cei mai duri obținerea și publicarea ilegală de informații, în special date cu caracter personal.

Asemenea acțiuni constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a vieții private și pot avea consecințe semnificative pentru persoanele în cauză”, a declarat FIFA într-un comunicat.

Responsabilitatea a fost revendicată online de un grup numit „Handsome Boy Hacking Club”, care a postat săptămâna trecută capturi de ecran ale fișierelor FIFA. Grupul susține că a obținut acces la 12 GB de date, iar analizele indică faptul că acestea reprezintă mai puțin de 0,1% din totalul datelor deținute de FIFA. Informațiile ar fi fost strict comerciale.