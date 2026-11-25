Fiul lui Kadîrov a obținut cetățenia sârbă, acordată prin procedură accelerată, pentru străinii considerați de „interes special”

1 minut de citit Publicat la 08:39 25 Noi 2026 Modificat la 08:55 25 Noi 2026

Ramzan Kadîrov, alături de fiul său Ali/Eli Kadîrov. Foto: Profimedia Images

Ali Kadîrov, unul dintre fiii liderului cecen, Ramzan Kadîrov, a obținut anul trecut cetățenia sârbă sub un alias, potrivit Fundației Anticorupție (FBK), un grup de investigații fondat de regretatul critic al Kremlinului, Alexei Navalni, informează The Moscow Times.

Ali Kadîrova fost naturalizat sub pseudonimul Ali Ramzanovici Musayev, printr-un decret semnat de prim-ministrul Serbiei și publicat la 10 iulie 2025 în Monitorul oficial al Serbiei.

Guvernul sârb a renunțat la obligațiile privind cunoașterea limbii și de rezidență, pentru Ali Kadîrov, căruia i-a fost acordată cetățenia printr-o procedură accelerată, folosită în cazul străinilor considerați a reprezenta „un interes special” pentru țară, a precizat FBK, într-o investigație publicată marți.

Fundația Anticorupție (FBK) a precizat că data nașterii lui „Ali Musayev” (14 decembrie 2006) și locul nașterii (Țentoroy, același sat în care s-a născut și Ramzan Kadîrov) coincid cu cele ale lui Ali Kadîrov, detalii care au dus ulterior la identificarea lui Ali Musayev ca fiind una și aceeași persoană cu Ali Kadîrov.

Agenția independentă de investigații Agentsvo, care a colaborat cu FBK la această investigație, a folosit apoi date din registrele civile ruse și documente al instituțiilor de stat rus pentru a confirma că Ali Kadîrov și-a schimbat numele de familie în Musayev.

Musayev este astfel numele de fată la actualei soții a lui Ramzan Kadîrov. FBK și Agentsvo au precizat că soția și copiii lui Kadîrov au folosit de mai multe ori numele „Musayev” pentru a călători anonimi în străinătate, cu avioane private.