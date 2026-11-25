Rusia amenință Estonia cu „un război deschis” și o acuză de „acțiuni provocatoare și extrem de periculoase”

1 minut de citit Publicat la 08:36 25 Noi 2026 Modificat la 08:36 25 Noi 2026

Dronă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a acuzat Estonia că a sprijinit atacurile ucrainene din nord-vestul Rusiei, amenințând că „astfel de acțiuni provocatoare și extrem de periculoase sunt pe punctul de a declanșa un război deschis cu Rusia”. „Estonia continuă să sprijine activ regimul de la Kiev și permite tacit dronelor ucrainene să traverseze spațiul său aerian pentru a lansa atacuri asupra nord-vestului Rusiei”, a subliniat MAE rus, potrivit The Moscow Times.

Ministerul a transmis avertismentul ambasadorului estonian, Marek Ühtegi. Diplomatul a primit, de asemenea, un „protest vehement” față de acuzația privind tentativa de sabotaj asupra unei fabrici de drone și decizia sa de a închide granița cu Rusia.

Ministerul a declarat că aceste acuzații sunt „nefondate” și le-a atribuit „rusofobiei”.

„Acțiunile ostile ale Estoniei nu se termină aici. Tallinn-ul încearcă să obstrucționeze mișcarea navelor de marfă rusești în Marea Baltică, încercând să le inspecteze, să le confiște și să le aresteze cu scopul de a impune o blocadă navală împotriva țării noastre. În octombrie, a fost impusă o interdicție completă asupra tranzitului cerealelor rusești și belaruse prin teritoriul estonian”, a adăugat MAE rus.

Ministerul a acuzat, de asemenea, autoritățile de „acțiuni represive” împotriva locuitorilor vorbitori de limbă rusă și a celor care simpatizează Rusia, precum și de amenințări la adresa Bisericii Ortodoxe Estonie.

„Șeful misiunii diplomatice estone a fost informat că o astfel de politică nefondată de cultivare a ostilității generalizate față de țara noastră va continua să aibă un efect destabilizator asupra situației din regiune”, a conchis Ministerul.

În această vară, Ministerul rus al Afacerilor Externe, reprezentat de ministrul adjunct Mihail Galuzin, a acuzat statele baltice că oferă „coridoare aeriene” pentru dronele ucrainene care vizează porturile din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad.

Declarații similare au fost făcute și de Ministerul Apărării și Nikolai Patrușev, consilier al președintelui rus și șeful Colegiului Maritim. Reprezentanții ambasadelor Estoniei, Letoniei și Lituaniei la Moscova au respins acuzațiile, numindu-le „complet nefondate”.