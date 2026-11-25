Gigantul chinez Huawei a fost găsit vinovat de un juriu american de furt de secrete comerciale și de fraudă bancară, dar a fost achitat pentru o acuzație mai gravă, cea de acuzația de activitate infracțională organizată (racketeering), formulată în baza legii americane RICO, scrie Euronews.
Verdictul a fost pronunțat marți, după un proces de 11 săptămâni la Tribunalul Federal pentru Districtul de Est al statului New York.
Huawei a negat ferm orice faptă ilegală.
Într-un comunicat, compania a declarat că achitarea pentru acuzația de activitate infracțională organizată „confirmă că aceste acuzații nu au o bază factuală și ne dă dreptate în poziția pe care am susținut-o constant în ultimii opt ani”.
„Considerăm că și celelalte acuzații ale guvernului sunt la fel de lipsite de temei juridic sau factual”, a adăugat compania.
Statele Unite au anunțat pentru prima dată acuzațiile împotriva Huawei în ianuarie 2019. Ulterior, acestea au fost extinse.
„Tonul a fost dat de sus, de liderii și directorii Huawei, care au comis ei înșiși fapte penale, precum mințirea Congresului, mințirea băncilor, încălcarea sancțiunilor americane și încercarea de a interfera cu chiar ancheta penală care a dus la acest caz”, le-a spus procurorul Meredith Arfa juraților în timpul procesului, potrivit Associated Press.
Brian Heberlig, avocatul Huawei, a afirmat în pledoaria finală că procurorii s-au bazat pe „insinuări și fapte scoase din context”, dar și pe mărturiile unor foști angajați „care aveau ceva de împărțit” cu compania.
„Huawei nu a ajuns la succes furând”, a declarat Heberlig. El a adăugat că o mare parte din materialele despre care autoritățile americane susțin că au fost furate erau deja disponibile public.
Heberlig a anunțat că Huawei va face apel împotriva condamnărilor.
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