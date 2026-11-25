Gigantul tehnologic Huawei a fost găsit vinovat de furt de secrete comerciale, dar achitat pentru activitate infracțională organizată

1 minut de citit Publicat la 07:46 25 Noi 2026 Modificat la 07:46 25 Noi 2026

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Gigantul chinez Huawei a fost găsit vinovat de un juriu american de furt de secrete comerciale și de fraudă bancară, dar a fost achitat pentru o acuzație mai gravă, cea de acuzația de activitate infracțională organizată (racketeering), formulată în baza legii americane RICO, scrie Euronews.

Verdictul a fost pronunțat marți, după un proces de 11 săptămâni la Tribunalul Federal pentru Districtul de Est al statului New York.

Huawei a negat ferm orice faptă ilegală.

Într-un comunicat, compania a declarat că achitarea pentru acuzația de activitate infracțională organizată „confirmă că aceste acuzații nu au o bază factuală și ne dă dreptate în poziția pe care am susținut-o constant în ultimii opt ani”.

„Considerăm că și celelalte acuzații ale guvernului sunt la fel de lipsite de temei juridic sau factual”, a adăugat compania.

Statele Unite au anunțat pentru prima dată acuzațiile împotriva Huawei în ianuarie 2019. Ulterior, acestea au fost extinse.

„Tonul a fost dat de sus, de liderii și directorii Huawei, care au comis ei înșiși fapte penale, precum mințirea Congresului, mințirea băncilor, încălcarea sancțiunilor americane și încercarea de a interfera cu chiar ancheta penală care a dus la acest caz”, le-a spus procurorul Meredith Arfa juraților în timpul procesului, potrivit Associated Press.

Brian Heberlig, avocatul Huawei, a afirmat în pledoaria finală că procurorii s-au bazat pe „insinuări și fapte scoase din context”, dar și pe mărturiile unor foști angajați „care aveau ceva de împărțit” cu compania.

„Huawei nu a ajuns la succes furând”, a declarat Heberlig. El a adăugat că o mare parte din materialele despre care autoritățile americane susțin că au fost furate erau deja disponibile public.

Heberlig a anunțat că Huawei va face apel împotriva condamnărilor.

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