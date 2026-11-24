Patru țări cer UE să amâne taxa care ar putea scumpi benzina, motorina și încălzirea locuințelor. Ce este ETS2

3 minute de citit Publicat la 23:37 24 Noi 2026 Modificat la 23:37 24 Noi 2026

ETS2 va introduce un cost pentru emisiile de carbon provenite din combustibilii utilizați pentru încălzirea clădirilor și transportul rutier. Foto: Getty Images

Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia cer Comisiei Europene să regândească noul sistem de taxare a emisiilor de carbon pentru clădiri și transportul rutier, avertizând că introducerea acestuia în 2028 ar putea duce la creșterea facturilor la încălzire și a prețurilor la pompă. Cele patru țări susțin că măsura ar pune o presiune financiară uriașă asupra populației și companiilor, într-o perioadă în care energia este deja scumpă, relatează Euronews.

Într-o scrisoare trimisă pe 23 noiembrie președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, liderii celor patru state, care formează Grupul de la Vișegrad, avertizează că noul sistem de comercializare a certificatelor de emisii, cunoscut drept ETS2, ar putea costa gospodăriile și companiile zeci de miliarde de euro, afectând consumul, locurile de muncă și investițiile.

„Potrivit unor calcule verificabile, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii ETS2 ar urma să genereze costuri suplimentare brute de zeci de miliarde de euro începând din 2028”, se arată în documentul consultat de Euronews.

„Dacă nu abordăm această problemă la timp și în mod eficient, există riscul unei scăderi a consumului gospodăriilor (...) cu efecte ulterioare asupra veniturilor companiilor, locurilor de muncă și investițiilor”, avertizează semnatarii.

La summitul din 15-16 octombrie, liderii Uniunii Europene au cerut Comisiei Europene să actualizeze evaluarea impactului ETS2. Acum, cele patru guverne își intensifică presiunile înaintea reuniunii europene din 26-27 noiembrie, la care ar urma să se discute un acord privind bugetul pe termen lung al UE.

Cum funcționează ETS2 și de ce ar putea crește facturile și prețurile carburanților

Spre deosebire de actualul sistem european de comercializare a certificatelor de emisii, care se aplică producției de energie electrică și industriilor mari consumatoare de energie, ETS2 va introduce un cost pentru emisiile de carbon provenite din combustibilii utilizați pentru încălzirea clădirilor și transportul rutier.

Acest cost ar putea fi transferat consumatorilor, ceea ce ar însemna facturi mai mari pentru încălzirea locuințelor și carburanți mai scumpi.

Aplicarea ETS2 a fost deja amânată până în 2028, însă Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia cer acum și amânarea primei licitații de certificate de emisii, programată pentru ianuarie 2027, până când va fi clarificat viitorul sistemului.

„Această primă licitație ar trebui amânată astfel încât să fie asigurată certitudinea juridică”, se arată în scrisoare.

Nu toate statele europene sunt însă de acord. Tot pe 23 noiembrie, alte opt țări din UE au cerut Comisiei Europene să păstreze calendarul de aplicare a ETS2, argumentând că măsura este esențială pentru accelerarea electrificării și reducerea dependenței de combustibilii fosili importați.

Disputa readuce în prim-plan una dintre cele mai controversate politici climatice ale Uniunii Europene: cine ar trebui să suporte costurile tranziției către o economie mai puțin poluantă și cum pot fi evitate nemulțumirile populației și ale companiilor.

Liderii celor patru țări atrag atenția că aceste costuri ar putea deveni și o problemă politică, în condițiile în care în Franța, Italia și Germania urmează alegeri care ar putea arăta cât de dispuși sunt cetățenii să accepte noi cheltuieli pentru atingerea obiectivelor climatice.

Controversa riscă astfel să complice planurile Bruxelles-ului privind reducerea emisiilor și după 2030.

Cele patru țări contestă calculele Comisiei Europene

Guvernele din Grupul de la Vișegrad susțin că evaluarea realizată de Comisia Europeană în 2021 nu mai reflectă situația economică actuală, mai ales după ce războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte, a afectat piețele mondiale de energie.

Acestea cer o nouă analiză, bazată pe prețurile actualizate ale energiei, prognozele privind inflația și diferite scenarii de evoluție a prețului certificatelor de carbon.

Evaluarea ar trebui să arate mai clar ce efecte ar putea avea ETS2 asupra puterii de cumpărare a populației, creșterii economice și activității companiilor.

Cele patru state avertizează că aplicarea aceluiași preț pentru emisiile de carbon în întreaga Uniune Europeană nu va afecta toate țările în mod egal. Impactul depinde de veniturile populației, de sistemele folosite pentru încălzirea locuințelor, de alternativele la transportul cu mașina și de taxele existente în fiecare stat.

Potrivit unui studiu realizat în Cehia și citat în scrisoare, cele mai sărace 10% dintre gospodării ar putea ajunge să cheltuiască 1,58% din venituri pentru costurile asociate ETS2, în timp ce pentru cele mai bogate 10% dintre gospodării impactul ar fi de aproximativ 0,5% din venituri.

Liderii celor patru țări pun la îndoială și capacitatea Fondului Social pentru Climă, creat pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile și întreprinderile foarte mici, de a compensa suficient și la timp eventualele scumpiri ale încălzirii și carburanților.