Se deschide primul tunel de autostradă din România: CNAIR arată regulile de circulație prin Tunelul Momaia, lung de 1.350 de metri

3 minute de citit Publicat la 11:56 23 Noi 2026 Modificat la 11:56 23 Noi 2026

Se deschide traficul prin Tunelul Momaia de pe A1 Sibiu-Pitești. Sursa foto: Facebook/ Stefan Ovidiu Popa

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat regulile de circulație pentru Tunelul Momaia, de pe Autostrada Sibiu - Pitești, care urmează să fie deschis circulației la decembrie. Șoferii vor putea traversa astfel primul tunel forat de autostradă din România, construit prin Noua Metodă Austriacă (NATM), pe sub dealul Momaia, în zona Curtea de Argeș.

Pentru a-i informa pe conducătorii auto cu privire la modul de traversare și la măsurile care trebuie respectate în cazul unor incidente, CNAIR a publicat două materiale video explicative. Primul prezintă organizarea tunelului, indicatoarele rutiere și regulile generale de circulație, iar cel de-al doilea explică procedurile care trebuie urmate în situații precum blocarea traficului, o pană, un accident sau apariția fumului și a focului.

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Tunelul Momaia are 1.350 de metri și două galerii separate

Tunelul Momaia reprezintă o premieră pentru infrastructura rutieră din România. Acesta are o lungime de 1.350 de metri și este alcătuit din două galerii unidirecționale separate, câte una pentru fiecare sens de circulație, fiecare prevăzută cu două benzi.

Obiectivul este echipat cu peste 2.500 de puncte de monitorizare, care includ senzori de fum și incendiu, sisteme de ventilație și iluminat, precum și camere video inteligente. Acestea pot identifica obiectele de pe carosabil și pot declanșa închiderea uneia dintre benzi sau chiar a întregii galerii, în funcție de situație.

Viteza maximă admisă în interiorul tunelului va fi de 80 km/h.

Ce reguli trebuie să respecte șoferii în Tunelul Momaia

Potrivit instrucțiunilor prezentate de CNAIR, conducătorii auto trebuie să aprindă luminile de întâlnire înainte de intrarea în tunel și să le mențină aprinse pe toată durata traversării.

De asemenea, șoferii trebuie să respecte semnalizarea rutieră, limita de viteză afișată, semnalele luminoase de deasupra benzilor și mesajele transmise prin panourile electronice.

O altă regulă importantă este păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față, inclusiv atunci când traficul încetinește sau se formează coloane.

În tunel sunt interzise oprirea voluntară, întoarcerea și mersul înapoi. Totodată, conducătorii auto trebuie să respecte regulile de depășire și indicațiile semnalizării rutiere.

CNAIR atrage atenția și asupra semafoarelor de la intrare: dacă acestea indică culoarea roșie, șoferii trebuie să oprească înainte de intrarea în tunel.

Ce trebuie să faci în cazul unui incident în tunel

Cele două materiale video publicate de CNAIR prezintă și modul în care trebuie să reacționeze conducătorii auto în cazul unor situații neprevăzute.

Astfel, în cazul unui ambuteiaj, șoferii trebuie să reducă viteza, să aprindă luminile de avarie și să oprească păstrând o distanță sigură față de celelalte vehicule.

În cazul unei pene sau al unui accident, oprirea trebuie semnalizată, iar conducătorii auto trebuie să solicite ajutor.

Dacă izbucnește un incendiu la propriul vehicul și este necesară oprirea în tunel, pasagerii trebuie evacuați imediat.

În schimb, dacă șoferii observă fum sau un incendiu în față, nu trebuie să înainteze prin zona afectată. Indicația prezentată de CNAIR este evacuarea pe jos, pentru evitarea expunerii la fum și la pericolul de incendiu.

Deschiderea Tunelului Momaia, programată pentru 3 decembrie, marchează un moment important pentru infrastructura rutieră din România, fiind primul tunel de autostradă forat din țară. Obiectivul face parte din Autostrada Sibiu – Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în construcție.