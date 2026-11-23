California dă în judecată OpenAI „pentru că nu a asigurat securitatea modelelor sale şi a pus în pericol siguranţa publică”

<1 minut de citit Publicat la 10:58 23 Noi 2026 Modificat la 10:58 23 Noi 2026

Procurorul general al Californiei a intentat un proces împotriva OpenAI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Procurorul general al statului american California, Rob Bonta, a anunţat că a intentat un proces împotriva OpenAI, compania care deține ChatGPT, la începutul săptămânii trecute, „pentru că nu a asigurat securitatea modelelor sale şi a pus în pericol siguranţa publică”, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

„OpenAI a pus creşterea şi viteza mai presus de siguranţă”, a scris Bonta duminică în newsletter-ul său săptămânal. „A ignorat semnalele de alarmă şi nu a reuşit să menţină securitatea modelelor sale”, a adăugat el.

„De aceea, săptămâna aceasta, am intentat un proces pentru a-i trage la răspundere”, a spus el, referindu-se la acţiunea în justiţie depusă de stat pe 16 noiembrie.

În cadrul procesului, Bonta acuză OpenAI că a dezvoltat un produs periculos, fără proceduri de siguranţă adecvate sau supraveghere, în urma unor relatări conform cărora modelele sale de inteligenţă artificială ar fi efectuat, în mod independent, atacuri cibernetice.