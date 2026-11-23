ANM a prelungit Codurile portocalii și galbene de ninsori și vânt puternic în mai multe județe din țară. Hărți cu zonele vizate

2 minute de citit Publicat la 10:35 23 Noi 2026 Modificat la 10:59 23 Noi 2026

Săptămâna începe cu ninsori, frig și vânt puternic în mai multe zone din țară. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ninsori și viscol, valabile în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță că rafalele vor ajunge la 120 km/h în zonele montane, iar în următoarele zile va urma o răcire accentuată a vremii, care va cuprinde treptat întreaga țară.

În intervalul 23 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 20, în zonele de munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile, în Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase la început va ploua, apoi precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar în restul teritoriului vor fi mai ales ploi.

Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10...20 cm, dar pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul țării, în general de 2...6 cm.

Luni și marți (23 și 24 noiembrie) vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. Vor fi viteze în general de 40...60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80...100 km/h.

Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării.

Potrivit meteorologilor, vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord a țării, iar marți și în cea de sud, astfel valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade.

Cod portocaliu de viscol la munte

În intervalul 23 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 02, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură la altitudini de peste 1700 m va ninge, iar vântul va sufla tare cu rafale de 100...120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Cod galben de ninsori viscolite

Tot în același interval va fi în vigoare un Cod galben de ninsori viscolite moderate cantitativ, strat de zăpadă și intensificări ale vântului. Astfel, în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură va ninge moderat cantitativ (în jurul a 10 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 5...10 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea.

Cod galben de vânt

În același interval va fi în vigoare un Cod galben de vânt. Potrivit ANM, vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și în Dobrogea, cu rafale de 50...70 km/h.

Ulterior, din 24 noiembrie, Codul portocaliu de ninsori se va extinde.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 24 noiembrie, ora 02 – 24 noiembrie, ora 10, în Carpații Meridionali și de Curbură la altitudini de peste 1700 m va ninge slab cantitativ, dar vântul va sufla tare cu rafale de 100...120 km/h. Va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Tot în același interval este în vigoare un Cod galben de ninsori viscolite.

În Carpații Meridionali și de Curbură temporar va ninge slab cantitativ, dar vântul va avea intensificări cu viteze de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea.

În intervalul menționat va fi în vigoare și un Cod galben de vânt puternic.

Meteorologii anunță că vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în sudul și estul Transilvaniei și în vestul Moldovei, cu rafale de 50...70 km/h.

Intensificări ale vântului vor mai fi și în noaptea de marți spre miercuri (24/25 noiembrie) local în Carpații Meridionali și Orientali.