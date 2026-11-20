Alertă meteo Cod portocaliu de vijelii în România. ANM anunță rafale violente de vânt, de până la 140 km/h. Harta zonelor afectate

Modificat la 10:28 20 Noi 2026

Publicat la 10:26 20 Noi 2026

1 minut de citit Publicat la 10:26 20 Noi 2026 Modificat la 10:28 20 Noi 2026

ANM anunță vijelii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 20 noiembrie, mai multe alerte meteo de vreme severă, fiind în vigoare un cod portocaliu și două avertizări cod galben de intensificări ale vântului. Meteorologii anunță rafale care pot ajunge la 140 km/h la altitudini mari, în zonele montane.

Avertizările sunt valabile în intervalele 10:00-15:00 și 15:00-23:00, iar fenomenele vizate sunt intensificările puternice ale vântului, care pot atinge și intensitatea unor vijelii.

Cod galben de vânt puternic, până la ora 15:00. Ce regiuni sunt vizate

Prima avertizare cod galben este valabilă joi, 20 noiembrie, între orele 10:00 și 15:00, și vizează intensificări ale vântului în sudul și estul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei, precum și local în zonele montane.

Potrivit ANM, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80-100 km/h, cele mai mari intensități fiind așteptate pe creste.

Cod portocaliu de vijelii în zonele montane. Rafalele pot ajunge la 140 km/h

Tot până la ora 15:00 este în vigoare o avertizare cod portocaliu, care anunță intensificări puternice ale vântului în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.

În aceste regiuni, rafalele vor atinge 70-90 km/h, iar la munte vor ajunge la 100-110 km/h. La altitudini mari, viteza vântului poate urca până la 120-140 km/h.

O nouă avertizare cod galben, între orele 15:00 și 23:00

ANM a emis și o a doua atenționare cod galben, valabilă în intervalul 20 noiembrie, ora 15:00 – 20 noiembrie, ora 23:00.

Aceasta vizează intensificări ale vântului în Carpații Orientali și Munții Apuseni.

În zonele menționate, vântul va avea viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90-120 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.