Declarația de la Berlin. Liderii europeni îi răspund lui Putin și îi cer să accepte un armistițiu pe timp de iarnă

3 minute de citit Publicat la 10:06 20 Noi 2026 Modificat la 10:06 20 Noi 2026

Liderii europeni au cerut Rusiei să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pe toată durata iernii și să accepte un armistițiu separat în Marea Neagră. FOTO: Profimedia Images

Liderii europeni au cerut Rusiei să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pe toată durata iernii și să accepte un armistițiu separat în Marea Neagră, scrie Kyiv Post. Propunerea a fost prezentată joi, într-o declarație comună a liderilor Germaniei, Franței, Marii Britanii și Ucrainei, după discuțiile purtate la Berlin. Documentul cere, de asemenea, garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic, continuarea asistenței militare și pregătirea unei forțe multinaționale în Ucraina, în ciuda amenințărilor Moscovei.

Propunerea de armistițiu energetic vine pe fondul loviturilor continue cu rachete și drone lansate de Rusia asupra rețelei electrice a Ucrainei, care pun în pericol furnizarea de electricitate și căldură odată cu apropierea iernii.

În Marea Neagră, liderii urmăresc protejarea transportului maritim comercial și menținerea exporturilor de alimente, o sursă vitală de venituri pentru Ucraina și o componentă importantă a securității alimentare globale.

Ambele măsuri sunt gândite ca primi pași spre o încetare mai amplă a ostilităților.

Moscova nu a acceptat însă niciuna dintre ele, iar declarația nu precizează cum ar fi monitorizată sau impusă respectarea acestora.

Liderii s-au angajat totodată să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană, în special de interceptoare pentru rachete balistice, pentru a proteja orașele și infrastructura critică a Ucrainei.

Europa cere un rol în negocierile de pace

Declarația susține negocieri directe între Ucraina și Rusia, cu participarea Statelor Unite și a Europei.

„Elementele oricărei negocieri care privesc UE și NATO vor necesita acordul UE și al statelor sale membre, respectiv al aliaților NATO”, au transmis liderii.

Formularea subliniază insistența Europei că Washingtonul nu poate decide singur aranjamente care afectează instituțiile de securitate europene.

Liderii au reafirmat că granițele nu pot fi modificate prin forță și că Ucraina trebuie să-și păstreze dreptul suveran de a-și alege alianțele de securitate.

Cu toate acestea, declarația nu cere explicit retragerea completă a Rusiei din teritoriile ucrainene ocupate înainte de începerea negocierilor.

Poziția vine pe fondul îngrijorărilor legate de dialogul separat pe care Trump îl poartă cu Moscova și Beijingul, fără reprezentanți ai Ucrainei sau ai Europei.

Europa pregătește o forță multinațională, în ciuda amenințărilor lui Putin

Liderii au salutat exercițiul militar Koalicja-2026, desfășurat în principal în Polonia, ca dovadă că viitoarea Forță Multinațională pentru Ucraina este pregătită să fie dislocată.

Exercițiul, care are loc între 9 și 22 noiembrie, reunește aproximativ 2.800 de militari din 11 state și este condus de Marea Britanie și Franța.

Acesta include antrenamente pentru dislocarea trupelor, logistică, operațiuni aeriene și securitate maritimă, pentru ca forța să poată sprijini Ucraina după un armistițiu.

Pregătirile continuă în ciuda avertismentului lansat de Putin trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, la întâlnirea de la Moscova din 12 noiembrie. Liderul de la Kremlin a spus atunci că trupele occidentale trimise în Ucraina vor fi considerate „ținte legitime” pentru forțele ruse.

Liderii europeni și-au reafirmat totuși planurile pentru o forță condusă de Europa, susținută de Statele Unite, care să opereze pe uscat, pe mare și în aer.

Dislocarea ar avea loc doar după încetarea ostilităților și la cererea Ucrainei.

Garanțiile de securitate depind de implicarea SUA

Declarația de la Berlin cere garanții de securitate obligatorii juridic, care să împiedice o nouă agresiune rusă.

Acestea ar putea include sprijin militar susținut, o forță multinațională condusă de Europa și un mecanism de monitorizare a armistițiului condus de SUA.

Liderii au propus și angajamente de a răspunde unei noi agresiuni, în conformitate cu procedurile naționale ale țărilor participante.

Documentul nu prevede însă o obligație automată de apărare colectivă, de tipul celei din NATO.

Deși Europa își afirmă rolul în negocieri, aranjamentele propuse arată că rămâne dependentă de Washington pentru sprijin militar și politic.

Europa promite miliarde în ajutoare și noi sancțiuni

Liderii au reafirmat angajamentul aliaților NATO de a oferi Ucrainei, în 2026, echipamente militare, asistență și instruire în valoare de 70 de miliarde de euro, iar pentru 2027 este planificată cel puțin aceeași sumă.

Ei au amintit și împrumutul separat al UE, de 90 de miliarde de euro, destinat sprijinirii Kievului până la sfârșitul lui 2027.

Guvernele europene s-au angajat, de asemenea, să înăsprească restricțiile asupra veniturilor Rusiei din energie, asupra fluxurilor financiare legate de criptomonede și asupra „flotei din umbră” a Moscovei.

Activele suverane rusești înghețate vor rămâne blocate până când Rusia își va încheia agresiunea și va despăgubi Ucraina pentru pagubele provocate.

„Agresorul trebuie să plătească pentru ce a făcut”, a declarat Zelenski într-un discurs anterior adresat liderilor europeni, cerându-le să folosească activele rusești pentru apărarea Ucrainei și pentru reconstrucția a ceea ce Moscova a distrus.