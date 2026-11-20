De ce Bulgaria nu doboară dronele care atacă și scufundă nave în Marea Neagră. Rumen Radev spune că "nu e posibil, din motive tehnice"

3 minute de citit Publicat la 09:40 20 Noi 2026 Modificat la 09:40 20 Noi 2026

Navă lovită de drone, în Marea Neagră, fotografiată dintr-un avion NATO francez de supraveghere maritimă. Imagine de arhivă, cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Premierul bulgar Rumen Radev a declarat joi că, în acest moment, Bulgaria nu poate distruge dronele care atacă navele în Marea Neagră din cauza unor limitări de ordin militar și tehnic, scrie Novinite. El a adăugat că țara lucrează cu aliații săi pentru a intensifica patrulele aeriene în regiune, scrie Novinite.

"Și eu mi-aș dori să distrugem dronele, dar deocamdată acest lucru nu este posibil, din motive pur militare și tehnice", a spus Radev la conferința "Marea Neagră 2026: Orientul Apropiat", organizată la Sofia de Institutul pentru Economie și Relații Internaționale și de Fundația Friedrich Ebert - Bulgaria.

Premierul a explicat că echipamentele de pe coasta bulgărească fac extrem de dificilă detectarea atacurilor cu drone. Până acum, Bulgaria a primit doar ocazional sprijin din partea aliaților, în principal prin aeronave de patrulare care monitorizează Marea Neagră. Sofia negociază în prezent zboruri mai frecvente, pentru o mai bună supraveghere a posibilelor amenințări.

"În Bulgaria avem mulți politicieni care gândesc ca adepții teoriei Pământului plat. Pentru ei, Pământul nu e rotund: cred că un singur radar de pe coasta Mării Negre poate detecta o dronă care zboară la joasă altitudine la 100 de kilometri distanță, ca să nu mai vorbim de o dronă maritimă, care are un profil foarte jos și o suprafață de reflexie minimă. Ei bine, așa ceva pur și simplu nu este posibil. Un astfel de radar nu a fost construit niciodată", a declarat premierul.

Declarațiile sale vin după cel mai recent atac asupra navelor comerciale din apropierea Bulgariei. Marți, o altă navă a fost lovită de patru drone maritime în Marea Neagră. Este al șaptelea atac consecutiv asupra unei nave comerciale în zona economică exclusivă a Bulgariei de la începutul lunii octombrie.

Guvernul condus de Radev nu i-a identificat pe autorii atacurilor. Premierul a spus doar că este logic să se presupună că aceștia sunt ruși.

Miercuri, liderul GERB, Boiko Borisov, a criticat autoritățile pentru că nu au reușit să-i identifice pe cei responsabili.

"Am devenit practic un «stat al piraților», iar pirații fac ce vor pentru că guvernul nu are curajul să-i numească", a spus Borisov.

Întrebat ce ar face în privința dronelor dacă ar fi la putere, liderul GERB a răspuns: "Le-aș distruge. Aș trimite aviația, aș folosi sistemele de apărare."

GERB și Bulgaria Democrată (DB) au cerut convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională ca reacție la atacuri. Ministrul Apărării, Dimitar Stoianov, a declarat miercuri că o astfel de reuniune nu este necesară, argumentând că atacurile vor continua indiferent dacă autoritățile convoacă sau nu consiliul. El a mai spus că identitatea celor care controlează dronele nu contează, atâta timp cât atacurile amenință securitatea națională.

Radev nu a spus dacă susține convocarea consiliului și nici nu a mai făcut alte speculații despre originea dronelor. În schimb, a reiterat necesitatea ca statele riverane Mării Negre să convină asupra unui moratoriu privind atacurile asupra navelor civile.

Premierul a amintit de inițiativa Bulgariei de a reuni toate cele șase state riverane Mării Negre, cu scopul de a transforma regiunea dintr-o zonă de conflict într-una de securitate comună. Radev a avertizat că tensiunile comportă și riscuri umanitare serioase, având în vedere că prin această regiune tranzitează peste 40% din livrările mondiale de cereale, precum și cantități importante de petrol.

"Este timpul să ne transformăm poziția geografică strategică într-un avantaj strategic", a declarat Radev.

El a făcut referire și la viitorul summit al Uniunii Europene din 8 aprilie, la care vor participa țări de pe Coridorul de Mijloc, inclusiv state din Asia Centrală și din Caucaz, precum și state din Golful Persic, în legătură cu Coridorul de Sud.

Referindu-se la războiul dintre Rusia și Ucraina, Radev a cerut atât o pregătire militară și tehnică solidă, cât și mobilizarea deplină a eforturilor diplomatice. El a afirmat că ambele părți au comis greșeli strategice grave: Rusia a subestimat hotărârea poporului ucrainean de a rezista, iar Ucraina a decis să lanseze contraofensiva din 2023.

Premierul a adăugat că amenințarea nucleară a primit prea puțină atenție în discuțiile din cadrul UE și NATO, deși pericolul este real, și a spus că Rusia se joacă cu această amenințare.

Radev a subliniat, de asemenea, că UE și NATO trebuie să-și recapete influența în negocierile care au loc deja fără participarea lor. El a argumentat că viitoarea arhitectură de securitate a Europei nu poate fi decisă în absența lor.