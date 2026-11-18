Petrolierul care s-a scufundat în Marea Neagră în drum spre Portul Midia a fost lovit de patru ori. Mărturia căpitanului

2 minute de citit Publicat la 09:11 18 Noi 2026 Modificat la 09:11 18 Noi 2026

Un petrolier încărcat cu propan, care se îndrepta spre portul Midia, s-a scufundat în Marea Neagră. FOTO maritime.bg

Căpitanul navei Gas Husky, care s-a scufundat marți în Marea Neagră, în apropiere de Capul Kaliakra, a declarat că aceasta a fost lovită de patru ori, inclusiv la puntea de comandă și în sala mașinilor, scrie Novinite. Nava este un petrolier sub pavilion liberian, încărcat cu propan, care se îndrepta spre Portul Midia din România, venind din Egipt.

Declarația sa a fost transmisă în direct pe pagina de Facebook a portalului de specialitate maritime.bg, în timpul operațiunii de salvare.

Căpitanul a făcut declarația la scurt timp după ce un elicopter militar Cougar i-a adus la țărm pe toți cei 19 membri ai echipajului. Guvernatorul regiunii Varna, Mario Smurkov, a precizat că, până la acel moment, marinarii nu le comunicaseră autorităților informații despre eventuale lovituri cu drone.

Toți cei 19 membri ai echipajului, cetățeni filipinezi, au fost evacuați după ce nava a început să se scufunde în Marea Neagră.

Marinarii au ajuns la baza aeriană Ceaika, din Varna, înveliți în pături. Unii purtau veste de salvare. La bază îi așteptau polițiști de frontieră, militari, o echipă medicală și o ambulanță.

Doi dintre marinari urmau să fie duși la spital pentru îngrijiri, deși niciunul dintre cei salvați nu prezenta semne vizibile de răni grave.

Sosirea echipajului la bază era estimată pentru ora locală 12.45. Autoritatea Navală Română confirmase că toate cele 19 persoane aflate la bord erau cetățeni filipinezi.

La o conferință de presă ulterioară, pilotul elicopterului Cougar a declarat că nava nu se scufundase complet când salvatorii au ajuns în zonă. Nava era puternic înclinată spre tribord, adică spre partea dreaptă, detaliu confirmat și de guvernatorul regiunii Varna.

Marinarii și-au petrecut întreaga noapte pe o plută de salvare, înainte de a fi reperați în timpul unei misiuni de recunoaștere aeriană. Căutările au început după recepționarea unui semnal de primejdie din apele bulgare ale Mării Negre.

Ministerul bulgar al Apărării anunțase anterior că a trimis aeronave specializate și personal al Forțelor Aeriene pentru o intervenție de urgență în zona incidentului. În comunicatul său, ministerul a indicat că nava s-a scufundat la aproximativ 50 de mile marine est de localitatea Byala.

Gas Husky a dispărut de pe radar la scurt timp după miezul nopții, iar radiobaliza de urgență a navei s-a activat automat la ora 8.02.

La ora 10.25, un avion militar Su-25 a decolat de la baza aeriană Balcic pentru a survola zona. Piloții au reperat pluta de salvare pe care se afla echipajul, iar un elicopter Cougar a fost trimis să-i evacueze pe marinari.

Cu doar o zi înainte, elicoptere militare salvaseră și echipajul navei BETUL 8, care fusese lovită în largul Capului Kaliakra.