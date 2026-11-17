Un petrolier încărcat cu propan, care se îndrepta spre portul Midia, s-a scufundat în Marea Neagră. Avioane SU-25, trimise în zonă

2 minute de citit Publicat la 11:53 17 Noi 2026 Modificat la 12:01 17 Noi 2026

Un petrolier încărcat cu propan, care se îndrepta spre portul Midia, s-a scufundat în Marea Neagră. FOTO maritime.bg

Un petrolier care se îndrepta spre Portul Midia s-a scufundat în Marea Neagră, în apropiere de Capul Kaliakra. Nava a dispărut de pe radar în timpul nopții de luni spre marți, scrie maritime.bg. Două avione de vânătoare-bombardament Su-25 și un elicopter au fost trimise în zonă pentru salvarea echipajului care a fost văzut pe o plută.

Echipajul format din 19 filipinezi a fost salvat.

Nava implicată în incident este Gas Husky, un petrolier sub pavilion liberian, încărcat cu propan, care se îndrepta spre Portul Midia din România, venind din Egipt.

Nava a suferit un grav incident pe Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Bulgariei, în apropiere de Capul Kaliakra, în largul localității Byala).

Cronologia evenimentelor și operațiunile desfășurate:

Nava a dispărut de pe radare la scurt timp după miezul nopții. Există indicii și suspiciuni că nava ar fi putut fi lovită de o dronă sau ar fi suferit o explozie în contextul tensiunilor din Marea Neagră, aflându-se la o distanță relativ apropiată de locul unde o altă navă de cargo se scufundase recent.

La ora 8:02 dimineața, baliza radio de urgență a navei s-a activat automat, transmițând semnalul de navă scufundată.

Declanșarea operațiunii de căutare și salvare

În urma solicitării transmise de Direcția Generală „Activități de Salvare și Intervenție în Caz de Accident” către Agenția „Administrația Maritimă” și pe baza ordinelor șefului Apărării din Bulgaria, Forțele Aeriene au intervenit de urgență.

La ora 10:25, un avion de vânătoare-bombardament Su-25 a decolat de la baza din Balcic pentru a efectua recunoaștere aeriană în zonă.

În perimetrul estimat a fost văzută o plută de salvare cu oameni, moment în care a fost trimis în misiune un elicopter de salvare „Cougar”.

Pentru a sprijini operațiunea complexă, un al doilea avion Su-25 a fost trimis către zona incidentului puțin după ora 11.00.

Situația exactă a echipajului și starea finală a navei sunt evaluate în dinamică de echipe de intervenție și autoritățile maritime bulgare.

Incidentul are loc la doar o zi după ce o navă cu cereale plecată din România s-a scufundat în Marea Neagră, după un atac cu drone. Cei 12 membri ai echipajului navei 'Betul 8', un cargou sub pavilion somalez care s-a răsturnat în Marea Neagră în zona economică exclusivă a Bulgariei, au fost recuperați cu elicopterul, a anunțat Ministerul bulgar al Transporturilor.

România a solicitat luni, alături de Estonia și Suedia, un răspuns european unit la amenințările crescânde din partea Rusiei, de la atacuri cu drone în Marea Neagră până la presupuse acte de sabotaj, în timp ce UE își evaluează rolul în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina.