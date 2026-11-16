O navă cu cereale plecată din România se scufundă în Marea Neagră din cauze încă necunoscute. Ce s-a întâmplat cu membrii echipajului

1 minut de citit Publicat la 13:42 16 Noi 2026 Modificat la 14:53 16 Noi 2026

sursa foto: MAI (foto cu caracter ilustrativ)

Autorităţile bulgare au primit luni un semnal de urgenţă de la un cargou aflat în pericol de scufundare în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, a anunţat Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor de la Sofia, informează Reuters şi BTA, preluate de Agerpres. Novinite anunţă că toți cei 12 membri ai echipajului au fost salvați.

UPDATE: Bulgaria a evacuat în siguranţă echipajul unei nave cargou care s-a răsturnat în zona sa economică exclusivă din Marea Neagră, a anunţat luni Ministerul Transporturilor.

Un elicopter i-a recuperat pe cei 12 membri ai echipajului, care se află într-o stare bună, a precizat ministerul bulgar.

Ştirea iniţială

Nava BETUL 8, care navighează sub pavilion somalez şi are un echipaj format din 12 marinari, transportă aproape trei tone de grâu în vrac de la Tulcea către Egipt. Apelul a fost recepţionat la Centrul de Coordonare a Salvărilor Maritime din Varna la ora 9:15.

Două nave bulgare, una românească şi una turcească din cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (Mine Countermeasures Black Sea Task Group - MCM BS TG) au fost trimise către cargoul aflat în pericol, la aproximativ 40 de mile marine sud-est de Capul Kaliakra, potrivit comunicatului oficial. Operaţiunile sunt coordonate de Directoratul General pentru Acţiuni de Salvare de Urgenţă din cadrul Agenţiei Executive pentru Administraţia Maritimă.

Forţele aeriene bulgare au desfăşurat două elicoptere Cougar şi un avion Su-25 pentru pentru a monitoriza şi a efectua misiuni de recunoaştere în zonă.

Cauza incidentului nu este cunoscută deocamdată, dar survine pe fondul mai multor atacuri cu drone împotriva unor nave în largul coastelor Bulgariei şi României în ultimele săptămâni; experţii sunt de părere acestea fac parte din războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Toți cei 12 membri ai echipajului, salvați

Toți cei 12 membri ai echipajului navei de mărfuri BETUL 8, care s-a scufundat în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, au fost salvați, a relatat Radioul Național Bulgar (BNR), anunțând încheierea operațiunii de salvare.

Echipajul era format din opt cetățeni turci și patru cetățeni azeri. Operațiunea a fost un succes, deși nu au fost încă furnizate informații oficiale cu privire la circumstanțele care au dus la scufundarea navei.

Nava a transmis un semnal de pericol la ora 09:15, recepționat de Centrul de Coordonare a Salvarii Maritime din Varna. Echipajul a raportat că nava se afla în dificultate la aproximativ 40 de mile marine (74 km) sud-est de Capul Kaliakra, în interiorul zonei economice exclusive a Bulgariei.