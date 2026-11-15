Alertă în Marea Neagră: Comandanții sunt avertizați să evite zona unde trei vase au fost lovite de drone. „Riscul este ridicat”

3 minute de citit Publicat la 21:05 15 Noi 2026 Modificat la 21:15 15 Noi 2026

Alertă în Marea Neagră: Comandanții sunt avertizați să evite zona unde trei vase au fost lovite de drone. Foto: Getty Images

Autoritățile române le cer comandanților navelor comerciale să evite o zonă din Marea Neagră, în largul Deltei Dunării, după ce trei vase au fost lovite de drone în doar câteva ore. Direcția Hidrografică Maritimă a declarat periculos un perimetru situat între Sulina și Sfântu Gheorghe, unde au fost semnalate obiecte venite dinspre nord. Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, avertizează că riscul pentru navigație este ridicat, însă precizează că circulația navelor nu a fost interzisă.

Avertismentul a fost emis duminică, prin avizul radio pentru navigatori nr. 172/2026. Documentul le recomandă comandanților să își planifice traseele astfel încât să ocolească zona în care, în noaptea de sâmbătă spre duminică, trei nave comerciale au fost lovite de drone și au luat foc.

„Direcţia Hidrografică Maritimă a emis astăzi avizul radio pentru navigatori nr. 172/2026. Prin acesta se recomandă comandanţilor navelor comerciale să îşi planifice rutele astfel încât să evite zona delimitată în aviz, care este în perimetrul vaselor lovite aseară de drone”, a transmis ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea.

Acesta a explicat că măsura este una preventivă și că navele pot naviga în continuare în zonă, dar trebuie să țină cont de pericolele semnalate.

„Navigaţia în zonă rămâne permisă. Evaluările noastre arată că prezenţa unor obiecte aeriene şi de suprafaţă venite dinspre nord face ca riscul pentru navigaţie să fie ridicat într-un perimetru din largul Deltei Dunării”, a precizat ministrul.

Potrivit avizului oficial, zona este considerată periculoasă începând cu 15 noiembrie și va rămâne astfel până la emiterea unei noi informări. Documentul indică șase puncte geografice care delimitează perimetrul pe care navele sunt sfătuite să îl evite.

Autoritățile nu au precizat în aviz ce sunt exact obiectele plutitoare semnalate în zonă. Avertismentul vine însă după incidentele cu drone din apropierea gurilor Dunării, în contextul continuării atacurilor Rusiei asupra Ucrainei.

Ministerul Apărării anunță că monitorizează situația și ia măsuri pentru a reduce riscurile pe care războiul din apropierea apelor teritoriale românești le poate avea asupra navelor comerciale și a echipajelor.

Trei nave au fost lovite de drone în câteva ore, lângă Canalul Sulina

Avertismentul vine după o noapte în care trei nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, în apropierea gurilor Dunării. În toate cele trei cazuri au izbucnit incendii la bord, dar echipajele au reușit să stingă flăcările. Nu au fost raportate victime.

Primul incident a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, în jurul orei 21:10. Petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovit de o dronă la aproximativ patru mile marine est-sud-est de Sulina. În urma impactului, la bord a izbucnit un incendiu.

Aproximativ 35 de minute mai târziu, în jurul orei 21:45, a fost lovită și nava de transport marfă Marsol, aflată la circa cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina. Și în acest caz a izbucnit un incendiu, stins ulterior de marinari.

În cursul aceleiași nopți, o a treia navă, Ali Najafov, a raportat că a fost lovită de o dronă în apropierea gurilor Dunării. Incendiul produs în urma impactului a fost stins de echipaj, fără victime.

Incidentele au avut loc la scurt timp după ce, vineri seară, o altă navă comercială, Larissa 1, fusese lovită de o dronă în apropiere de Sfântu Gheorghe, în apele teritoriale românești. Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN, impactul a avariat o macara de marfă, însă nu a provocat victime sau incendii.

În timpul incidentelor de sâmbătă seară, armata română a ridicat de la sol avioane F-16 pentru supravegherea spațiului aerian. Locuitorii din estul județului Tulcea au primit și mesaje RO-Alert, după ce radarele militare au detectat ținte aeriene în apropierea frontierei.

România cere sprijinul aliaților NATO pentru protejarea zonei Mării Negre

După atacurile asupra celor trei nave, ministrul Apărării a anunțat că va discuta situația de securitate din Marea Neagră cu omologii săi din NATO, la reuniunea programată marți și miercuri, la Bruxelles.

Ștefan Radu Oprea consideră că România are nevoie de mai mult sprijin din partea aliaților, atât pentru supravegherea zonei, cât și pentru combaterea dronelor.

Ministrul a precizat că a discutat deja cu reprezentanții companiei franceze Thales pentru accelerarea livrării radarelor Gap Filler, destinate detectării țintelor aeriene.

„Avem nevoie de solidaritatea aliaților manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă”, a transmis Oprea.