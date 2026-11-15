UPDATE Trei nave au fost lovite de drone în apropiere de canalul Sulina și au luat foc. Zonă de pericol în Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 08:58 15 Noi 2026 Modificat la 10:21 15 Noi 2026

Cele două evenimente au avut loc pe fondul atacurilor cu drone ale Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Trei nave maritime aflate în Marea Neagră, în apropiere de canalul Sulina, au fost lovite de drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică, incendiile izbucnite anterior fiind stinse de echipajele aflate pe vase, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Evenimentele au avut loc pe fondul atacurilor cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei. Primul mesaj RO-ALERT către populaţia din judeţul Tulcea a fost fiind înregistrată sâmbătă, la ora 20:51.

„Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21:10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21:45, vrachierul Marsol, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord. În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime", a transmis MApN, pe pagina sa de Facebook.

O a treia navă, Ali Najahov, petrolier sub pavilion insulele Saint Kids & Nevis, a fost lovită aproape de miezul nopții de sâmbătă spre duminică. La bord a izbucnit un incendiu, care a fost stins.

La ora acestei actualizări, vasul se afla la 3,5 mile maritime sud-est de canalul Sulina.

În urma incidentelor, autoritățile române au emis un avertisment prin care un raion maritim este declarat periculos pentru navigație, începând din data de 15 noiembrie, până la emiterea unui nou aviz. În avertisment se menționează "prezența unor obiecte plutitoare dinspre nord".

Coordonatele acestui raion sunt:

45-08,23 N 029-41,33 E

45-06,68 N 029-49,77 E

44-59,73 N 029-50,06 E

44-53,78 N 029-44,54 E

44-53,78 N 029-38,16 E

45-05,00 N 029-39,70 E

Navelor li se recomandă să nu intre în această zonă.

Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar a detectat la ora 23:19, la sud-est de Sulina, o nouă ţintă, aşa încât a fost transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului, această a doua alertă extremă încetând duminică, la ora 00:27.