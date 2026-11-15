Nave lovite lângă Sulina: "Am vorbit cu francezii de la Thales să ne furnizeze radarele mai devreme", anunță ministrul Oprea

2 minute de citit Publicat la 12:48 15 Noi 2026 Modificat la 13:11 15 Noi 2026

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, a anunțat că va discuta cu omologii europeni situația din Marea Neagră, unde trei nave au fost lovite de drone în noaptea de sâmbătă spre duminică, lângă Canalul Sulina. Oprea a menționat că a discutat cu firma franceză de armament Thales pentru ca radarele comandate pentru a detecta dronele să fie livrate "mai devreme".

"Trei nave au fost lovite aseară în apropierea gurilor Dunării. Din fericire nu au fost victime, iar incendiile izbucnite au fost ținute sub control de echipaje.

Garda de coastă, alte instituții românești au fost în contact permanent cu echipajele pentru a interveni în caz de nevoie.

Avioanele F16 au decolat, executând misiunile încredințate. Și totuși dronele au lovit vasele sub diverse pavilioane: Evia Petrol V, Marsol și Ali Najafov.

Marți și miercuri voi fi la Bruxelles la întâlnirea cu miniștrii omologi. Voi aduce pe masa discuțiilor situația din Marea Neagră. Avem nevoie de solidaritatea aliaților manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă.

În acest context, am avut întâlniri cu compania Thales care ne furnizează radarele Gap Filler și pe care le vor livra mai devreme. Dotare, pregătire, schimb de informații, coopereare sunt prioritățile MAPN, dar și diplomație pentru a găsi răspunsuri rapide la noile provocări", a scris ministrul pe Facebook.

Dronele care au lovit navele au provocat incendii la bord

Trei nave maritime aflate în Marea Neagră, în apropiere de canalul Sulina, au fost lovite de drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică, incendiile izbucnite anterior fiind stinse de echipajele aflate pe vase, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Evenimentele au avut loc pe fondul atacurilor cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei. Primul mesaj RO-ALERT către populaţia din judeţul Tulcea a fost fiind înregistrată sâmbătă, la ora 20:51.

"Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21:10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord.

Ulterior, în jurul orei 21:45, vrachierul Marsol, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord. În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime", a comunicat MApN pe pagina sa de Facebook.

O a treia navă, Ali Najahov, petrolier sub pavilion insulele Saint Kids & Nevis, a fost lovită aproape de miezul nopții de sâmbătă spre duminică. La bord a izbucnit un incendiu, care a fost stins.