Rușii au lovit cu rachete balistice trei poduri din Kiev. Explozii în capitala Ucrainei

1 minut de citit Publicat la 08:27 20 Noi 2026 Modificat la 08:27 20 Noi 2026

Rușii au lovit cu rachete balistice trei poduri din Kiev. FOTO Profimedia Images

Loviturile cu rachete balistice lansate de Rusia au avariat vineri dimineață trei poduri peste Nipru din Kiev. Circulația dintre malul stâng și malul drept al capitalei a fost afectată, iar în mai multe raioane au izbucnit incendii, scrie Kyiv Post.

Primarul Vitali Klitschko a anunțat că podurile Podilskîi și Darnîțkîi au fost avariate, iar Podul de Sud a fost lovit din nou.

Pe podul Podilskîi a fost suspendată circulația dinspre malul drept spre malul stâng. Autoritățile evaluau pagubele suferite de podul Darnîțkîi.

Podul de Sud e parțial funcțional, vehiculele pot circula doar dinspre malul stâng spre malul drept, cu o limită de greutate de 10 tone pentru vehiculele obișnuite și de 18 tone pentru transportul public.

Klitschko le-a cerut locuitorilor să evite deplasările cu mașina care nu sunt strict necesare și le-a cerut companiilor să treacă la munca de la distanță acolo unde este posibil.

Incendii și infrastructură avariată în tot Kievul

O serie de explozii au zguduit Kievul în timpul nopții, în timp ce apărarea antiaeriană ucraineană răspundea amenințării venite din partea rachetelor.

Autoritățile orașului au raportat incendii și pagube în cel puțin trei raioane: Obolonskîi, Podilskîi și Holosiivskîi.

În raionul Obolonskîi, resturile unei rachete doborâte au provocat un incendiu într-o clădire cu trei etaje, iar în raionul Podilskîi o altă clădire a luat foc într-o zonă nerezidențială.

În raionul Holosiivskîi, o lovitură a vizat terenul unui obiectiv de infrastructură. Potrivit informațiilor preliminare, o clădire de birouri de pe amplasament a luat foc.

Cele mai recente lovituri au venit după atacurile cu drone lansate de Rusia asupra Kievului joi, în urma cărora o persoană a murit și alte câteva au fost rănite.

Atacurile de joi au avariat și ambasadele Austriei și Țărilor de Jos, precum și istorica Catedrală Sfântul Vladimir. În aceeași zi, președintele american Donald Trump s-a întâlnit la Shenzhen, în China, cu președintele rus Vladimir Putin și cu liderul chinez Xi Jinping.